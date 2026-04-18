Öppnar upp om superstjärnans avsked: ”Visste att han skulle lämna”

Efter en av de tyngsta säsongerna i klubbens historia är Vancouver Canucks i förändring. Klubbpresidenten Jim Rutherford och avslöjar att stjärnan Quinn Hughes hade bestämt sig att han ville bort – långt innan han trejdades till Minnesota Wild.

Jim Rutherford hävdar att Quinn Hughes bestämt sig för att lämna Vancouver Canucks långt innan han blev trejdad. Foto: Bob Frid-Imagn Images

Efter en av de sämsta säsongerna i Vancouver Canucks historia var klubbens president för hockeyverksamheten, Jim Rutherford, ovanligt frispråkig när han summerade läget – och riktade samtidigt kritik mot den nu sparkade general managern Patrik Allvin.

Rutherford betonade att Allvin haft frihet att fatta egna beslut, men avslöjade också att klubben tidigt stod inför en svår realitet: stjärnbacken Quinn Hughes var inställd på att lämna Vancouver.

– Jag hade vetat en tid att Quinn inte skulle bli kvar i Vancouver, och det visste jag redan innan säsongen började, sa Rutherford, och förklarade att det påverkade klubbens strategi inför säsongen.

Jämför situationen med Matthew Tkachuk

Det fick Canucks att agera snabbt på marknaden och säkra kontrakt med spelare som Conor Garland, Brock Boeser och Thatcher Demko redan innan pucken släpptes i oktober.

– Vi hoppades in i det sista att han skulle ändra sig och vilja stanna, men jag tror aldrig riktigt att det var aktuellt. I stället för att vänta till sommaren och kanske få ett förstaval från New Jersey Devils, valde vi att agera tidigare när vi fortfarande hade övertaget.

Han jämförde situationen med den i Calgary när Flames tvingades trejda Matthew Tkachuk till Florida Panthers i vetskapen om att han skulle lämna som free agent om han inte blev bortbytt.

– Han är inte den sista amerikanska spelaren som kommer att lämna Kanada för att spela hemma i USA, konstaterar Rutherford torrt.

Quinn Hughes trejdades till Minnesota Wild

I trejden som följde fick Vancouver in forwards som Marco Rossi och Liam Öhgren, backen Zeev Buium samt ett förstaval i draften 2026 – ett paket som stärker organisationens talangbas inför en möjlig ombyggnation.

Trots det var Rutherford inte nöjd med Allvins arbete som general manager, och svensken fick lämna sin post innan fredagens medieträff. Dörren är dock inte helt stängd – Rutherford öppnar för att Allvin kan få en annan roll i organisationen, exempelvis inom spelarutveckling. Det är dock ett alternativ som Allvin inte ska vara intresserad av, rapporterar The Athletic.

Med Hughes borta och en tung grundserie bakom sig riktar Canucks nu blicken framåt. Klubben planerar att rekrytera en ny general manager inför NHL-draften 2026, med förhoppningen att kunna välja som nummer ett för första gången i klubbens historia.

– Jag tror att en ny general manager kommer att vilja få in ett par rutinerade spelare, gärna med stark karaktär och som kan fungera som mentorer, sa Rutherford. Om man får den balansen, håller sig skadefria och Demko hittar tillbaka till sin nivå, då bör det här laget kunna ta ett stort kliv framåt säsongen 2026/27.

Source: Quinn Hughes @ Elite Prospects