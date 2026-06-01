Här är Björklövens nya forwardsvärvning

Tristen Robins. Så heter Björklövens nya forward. Den engelskfödde kanadensaren kommer närmast från spel i Tjeckien.

– Tristen Robins är en spelskicklig kreativ forward, sportchefen Per Kenttä.

Foto: Bildbyrån.

Per Kenttä fortsätter bygga det Björklövenlag som ska spela i SHL till hösten. Nu har han gjort klart med 24-årige Tristen Robins. Robins kommer närmast från spel i tjeckiska Kladno, där han gjorde 35 poäng på 46 matcher under förra säsongen.

Robins har också erfarenhet från tre NHL-matcher med San Jose Sharks. Klubben draftade forwarden i andrarundan av 2020 års NHL-draft. Säsongen i Kladno var däremot Björklövenvärvningens första i Europa, efter att han tidigare främst huserat i AHL. Han är dock född i England eftersom hans pappa, Trevor, spelade ishockey i landet runt millenieskiftet.

– Tristen Robins är en spelskicklig kreativ forward som kan spela både center och ytterforward och är skicklig på att skapa chanser för sig själv och för sina lagkamrater. Vi ser honom som ett spännande tillskott som vi hoppas kan bidra med offensiv spets och energi till laget, säger Kenttä.

Björklöven har nu en målvakt, fyra backar och 14 forwards på kontrakt till sin comebacksäsong i högstadivisionen. De har tidigare värvat Topi Niemelä, Lucas Wallmark och Chris DiDomenico.

