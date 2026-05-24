Henrik Sedins son, Valter Sedin, tar ett kliv uppåt i systemet.

Han är uttagen för spel i Kanadas (!) U20-landslag – i fotboll.

Henrik Sedins son Valter Sedin är uttagen i Kanadas U20-landslag i fotboll – efter att tidigare ha testats i det svenska pojklandslaget. Foto: Bildbyrån

Förra året stod det klart att Henrik Sedins son, Valter Sedin, som har valt fotboll i stället för hockey, väljer att representera Kanada internationellt. Han blev då uttagen i det kanadensiska U18-landslaget i fotboll och gjorde en landskamp där.

Nu tar 19-åringen ett kliv uppåt. Han är nämligen uttagen till Kanadas U20-landslag som ska spela i Maurice Revello Tournament som spelas i Frankrike mellan 31 maj och 14 juni.

Valter Sedin, son of Henrik Sedin, among the list of players named to 🇨🇦’s U20 ⚽️ squad set to play in 10-team tourney in 🇫🇷 next month



Canada place in a group with 🇯🇵🇵🇹🇻🇪&🇨🇮



Full roster here ⬇️⬇️https://t.co/wHgh6RayIF@Sportsnet650@hammarbyfotboll pic.twitter.com/nLDEIC0UTq — Joey Kenward (@kenwardskorner) May 22, 2026

Valter Sedin spelar i Hammarby

Valter Sedin är född och uppvuxen i Kanada då Henrik Sedin har bott kvar i Vancouver efter karriärens slut. Han har därmed dubbelt medborgarskap och har valt att representera Kanada efter att tidigare ha gjort pojklandskamper för Sverige. Valter Sedin har Vancouver Whitecaps som moderklubb men förra året flyttade han till Sverige för spel i Hammarbys U19-lag i fotboll.

– Att växa upp med en pappa som var stjärna i Vancouver kanske inte känns normalt för många, men för mig var det vardag. Några av mina bästa minnen är att få vara i träningsmiljön och se min pappa spela, sade Valter Sedin i en intervju på Vancouver Whitecaps hemsida 2023.

– Mina mål har alltid varit att ta en plats i ett landslag.

Valde fotboll – i stället för hockey

Valter Sedins pappa är Henrik Sedin som är en stor ikon i Vancouver Canucks. Han spelade 1 330 NHL-matcher och gjorde 1 070 poäng för Vancouver under sin karriär vilket är bäst i Canucks historia, före tvillingbrorsan Daniel Sedin. Sedinarna är båda medlemmar i Hockey Hall of Fame men var också fotbollsspelare som unga. Tillsammans hade tvillingarna ett provspel med Djurgården innan de bestämde sig för att satsa helhjärtat på hockeyn. Sedinarna hade dessutom kommit in på IFK Norrköpings fotbollsgymnasium, men valde att stanna hemma i Ö-vik och spela för MoDo.

– Bägge sönerna spelade hockey, men de lade vid tio års ålder kanske, har Henrik Sedin tidigare berättat i Viaplays podcast Godmorgon NHL!

– Det var väldigt mycket fokus från föräldrar därborta att det var en Sedin som for omkring därute. Fotboll var bättre, då fick de vara lite mer anonyma. Men de hade aldrig någon riktig kärlek för hockey, men fotboll har de alltid velat spela.

Valter Sedin bar tröjnummer 55 under sin tid i Vancouver Whitecaps akademi – som en hyllning till pappa Henriks 33 och farbror Daniels 22, båda pensionerade nummer i Rogers Arena.

Tvillingarna Henrik och Daniel Sedin avslutade sina hockeykarriärer 2019 men bor kvar i Vancouver och arbetar inom Canucks organisation. Nyligen blev tvillingarna befordrade som klubbpresidenter inom Vancouver Canucks.

Source: Henrik Sedin @ Elite Prospects