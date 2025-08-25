En Sedin i Kanadas landslag – men inte på isen. Henrik Sedins son, Valter Sedin, har tagits ut i det kanadensiska U18-landslaget i fotboll.

Henrik Sedins son Valter Sedin ska representera Kanadas juniorlandslag i fotboll – efter att tidigare ha testats i det svenska pojklandslaget. Foto: Bildbyrån

Han flyttade till Sverige för spel i Hammarbys U19-lag i fotboll. Men när Valter Sedin nu ska spela landslagsfotboll är det för Kanadas räkning. Nu har sonen till Henrik Sedin nämligen tagits ut i det kanadensiska U18-landslaget inför mötena med Finland och Schweiz 5 respektive 7 september i förberedelserna inför kvalet till U20-VM 2027

– Att växa upp med en pappa som var stjärna i Vancouver kanske inte känns normalt för många, men för mig var det vardag. Några av mina bästa minnen är att få vara i träningsmiljön och se min pappa spela, berättade Valter Sedin i en intervju på Vancouver Whitecaps webbsida 2023.

– Mina mål har alltid varit att ta en plats i ett landslag.

Valter Sedin ska spela landslagsfotboll för Kanada

Valter har tidigare varit på camper med svenska pojklandslaget men är dubbel medborgare och kan välja mellan båda länderna. Pappa Henrik Sedin, Hockey Hall of Fame-medlem och ikon i Vancouver Canucks, var själv en stor fotbollsentusiast och hade tillsammans med tvillingbror Henrik ett provspel med Djurgården innan han bestämde sig för att satsa helhjärtat på hockeyn. Tvillingarna hade dessutom kommit in på IFK Norrköpings fotbollsgymnasium, men valde att stanna hemma i Ö-vik och spela för MoDo.

– Bägge sönerna spelade hockey, men de lade vid tio års ålder kanske, har Henrik Sedin berättat i Viaplays podcast Godmorgon NHL!

– Det var väldigt mycket fokus från föräldrar därborta att det var en Sedin som for omkring därute. Fotboll var bättre, då fick de vara lite mer anonyma. Men de hade aldrig någon riktig kärlek för hockey, men fotboll har de alltid velat spela.

Under sin tid i Vancouver Whitecaps akademi bar Valter tröjnummer 55 – en hyllning till pappa Henriks 33 och farbror Daniels 22, båda pensionerade nummer i Rogers Arena.

Sedin-tvillingarna själva har bott kvar i Vancouver sedan de avslutade sina karriärer 2019 och arbetar i dag i Canucks organisation med spelarutveckling.