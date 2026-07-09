Stoppar övergången – behåller tidigare draft-femman

Barrett Hayton blir kvar i Utah Mammoth efter New Jersey Devils offer sheet. Foto: Brad Penner-Imagn Images

Foto: USA TODAY Sports

Sommarens första offer sheet har blivit motat.

På onsdagen meddelade Utah Mammoth att klubben matchar det offer sheet som New Jersey Devils skrivit med centern Barrett Hayton.

Därmed blir Hayton kvar i Mammoth på ett ettårskontrakt värt 4,775 miljoner dollar mot lönetaket.

Den 26-årige forwarden kommer att kunna bli unrestricted free agent den 1 juli nästa år. Enligt NHL:s regler får Utah inte heller byta bort honom under det kommande året, vilket innebär att han blir kvar i klubben under hela nästa säsong.

Barrett Hayton draftades som femte spelare

Hayton valdes som femte spelare totalt i NHL-draften 2018 av Arizona Coyotes och har tillbringat hela sin NHL-karriär inom samma organisation, som sedan flyttade till Salt Lake City och blev Utah Mammoth.

Hayton är en tvåvägscenter med starka underliggande siffror, men den offensiva produktionen har varierat. Under säsongen 2025/26 noterades han för tio mål och 15 assist, totalt 25 poäng, på 67 grundseriematcher. I slutspelet blev det en match utan poäng.

Hans hittills bästa NHL-säsong kom 2024/25. Då spelade han samtliga 82 matcher och satte personliga rekord med 20 mål, 26 assist och 46 poäng.

Utah Mammoth bygger om

Kanadensaren väntas nu bli en del av ett ombyggt forwardsuppställning i Utah efter att klubben förstärkt laget genom värvningen av Vincent Trocheck i den uppmärksammade trejden med New York Rangers.

Hayton kan användas både som center och ytterforward, och huvudtränaren André Tourigny har under de senaste säsongerna använt honom i båda rollerna.

Utah kommer från sin första slutspelsplats i klubbens historia. Laget slutade på den första wild card-platsen i Western Conference efter ett facit på 43 segrar, 33 förluster och sex övertidsförluster, men slogs ut i den första slutspelsrundan efter sex matcher mot de blivande konferensmästarna Vegas Golden Knights.