New York Rangers släpper OS-hjälten – i storaffär

Vincent Trocheck trejdas till Utah Mammoth. Foto: Danny Wild-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Utah Mammoth fortsätter att förstärka truppen inför den kommande NHL-säsongen.

Nu har klubben gjort klart med veterancentern Vincent Trocheck i en uppmärksammad trejd med New York Rangers.

Rangers får backen Sean Durzi, forwardstalangen Cole Beaudoin samt ett val i tredje rundan av NHL-draften 2027 i utbyte för Trocheck. Beaudoin, som valdes i den första rundan av draften 2024, stod den gångna säsongen för 88 poäng på 54 matcher som lagkapten för OHL-klubben Barrie Colts. Han är för övrigt son till den tidigare SHL-spelare Eric Beaudoin.

Trocheck har tre år kvar på det sjuårskontrakt han skrev med Rangers som unrestricted free agent inför säsongen 2022/23. Avtalet har ett lönetaksträff på 5,625 miljoner dollar per säsong.

Vincent Trocheck klar för Utah Mammoth

Den 32-årige amerikanen har varit föremål för trejdrykten under stora delar av det senaste året i takt med att Rangers haft två raka säsonger som inte levt upp till förväntningarna.

Trots lagets motgångar har Trocheck fortsatt att leverera offensivt. Den gångna säsongen noterades han för 53 poäng på 67 matcher, efter att dessförinnan ha svarat för 59 poäng på 82 matcher säsongen 2024/25.

Karriärens bästa säsong kom 2023/24 då Trocheck gjorde 77 poäng på 82 matcher och spelade en nyckelroll när Rangers vann Presidents' Trophy som NHL:s poängbästa lag i grundserien och tog sig hela vägen till final i Eastern Conference.

Vann OS-guld med USA i februari

Trocheck kommer dessutom från ett guld med USA vid OS i Milano tidigare i år. Där användes han främst i en defensiv roll som tekningsexpert och boxplayspelare och bidrog med tre assist på sex matcher.

I Utah ansluter han till en redan stark centersida med Logan Cooley och Nick Schmaltz. Tillsammans med offensiva yttrar som Clayton Keller och Dylan Guenther får Mammoth nu en avsevärt bredare forwardsbesättning.

Utah tog sig till Stanley Cup-slutspelet för första gången i klubbens historia under sin andra säsong i NHL, men slogs ut i den första rundan efter sex matcher mot de blivande konferensmästarna Vegas Golden Knights. Bill Armstrongs senaste drag visar att klubben har ambitionen att ta nästa steg redan kommande säsong.