Jonatan Harju blir borta under inledningen av säsongen.

Foto: Jens Carlsson/Bildbyrån

Under försäsongen har BIK Karlskoga saknat forwarden Jonatan Harju. Detta sedan som har gäckat 29-åringen ända sedan vårens slutspel där BIK gick hela vägen till final men där blev svepta av Björklöven med 4-0 i matcher.

Nu ger värmlänningarna en uppdatering om Harjus status. Klubben bekräftar att skadan gör att Harju kommer att vara borta även under starten av säsongen i HockeyAllsvenskan .

– Under slutspelet ådrog sig Harju en skada som hållit honom borta från spel under inledningen av säsongen. Nu kan vi konstatera att han missar inledningen av grundserien, säger BIK Karlskogas fys- och rehabansvarig Edwin Lindström via klubbens sociala medier.

Osäker status för Jonatan Harju

BIK Karlskoga ger dock ingen tidsram för när Harju förväntas kunna vara tillbaka i spel för klubben igen.

För två år sedan återvände Jonatan Harju till BIK Karlskoga efter att ha spelat för Karlskrona , Tingsryd och Södertälje . Han har därefter varit en nyttig spelare för topplaget. Under sin första säsong hämmades dock Harju också av skador och stannade på 15 poäng efter 31 grundseriematcher. Han gjorde sedan sex poäng på tolv matcher i slutspelet när BIK åkte ut i semifinal mot AIK .

Förra säsongen stod Harju först för 21 poäng på 48 matcher i grundserien innan han lyfte sig i slutspelet. Där var Harju en bidragande spelare för Karlskoga med tio poäng på 15 matcher.

Under sin karriär har Jonatan Harju gjort 161 poäng på 342 matcher i HockeyAllsvenskan.