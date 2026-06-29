Uppgifter: Stjärnsvensken närmar sig nytt kontrakt

Rasmus Andersson. Foto: Bildbyrån.

Den svenske OS-backen Rasmus Andersson anslöt till Vegas Golden Knights i en uppmärksammad bytesaffär med Calgary Flames vid trade deadline. För att få loss den högt aktade skickade general manager Kelly McCrimmon iväg Zach Whitecloud, talangen Abram Wiebe, ett förstaval i draften 2027 och ett andraval 2028.

Andersson satt på ett utgående kontrakt, och har med bara ett par dagar kvar till Free agent-marknadens öppnande fortfarande inte skrivit på ett nytt avtal. På en annars ganska skral marknad ses han därför som en av de allra bästa kontraktslösa spelarna.

Men det lutar åt att det blir en fortsättning hos Vegas. Det uppger i alla fall Expressen , som skriver att det mest troliga utfallet är att han blir kvar i klubben.

– Det brukar ofta lösa sig när ett lag gör en sådan trejd, som Vegas gjorde för att få Andersson från Calgary i vintras, säger en källa till tidningen.

Något som försvårat processen är att Anderssons agent Claude Lemieux gick bort för ungefär en månad sedan.

Rasmus Andersson vill stanna i Vegas

Rasmus Andersson har tidigare själv sagt att han vill stanna i Stanley Cup-finalisten.

– Jag skulle gärna komma tillbaka och jobba tillsammans med Kelly (McCrimmon, general manager) för att hitta en lösning. Att få vara kvar här vore fantastiskt. Vi var så nära att vinna. Det var allt jag ville när jag var i Calgary – att få en chans att vinna, sade han på en pressträff för ungefär två veckor sedan.

Den svenske backen noterades under säsongen för 47 poäng på 81 grundseriematcher och följde upp det med sex poäng på 22 slutspelsmatcher.