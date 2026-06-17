Rasmus Andersson hoppas på en fortsättning i Vegas Golden Knights. Foto: Jerome Miron-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Vegas Golden Knights har knappt hunnit smälta förlusten i Stanley Cup-finalen mot Carolina Hurricanes innan fokus riktas mot en avgörande sommar.

Under tisdagen meddelade klubben att John Tortorella inte återvänder som huvudtränare nästa säsong. Samtidigt höll spelarna sina avslutande medieträffar efter säsongen, där en av de mest intressanta frågorna kretsade kring svenske Rasmus Anderssons framtid.

Andersson anslöt till Vegas i en uppmärksammad bytesaffär med Calgary Flames vid trade deadline. För att få loss den svenske landslagsbacken skickade general manager Kelly McCrimmon iväg Zach Whitecloud, talangen Abram Wiebe, ett förstaval i draften 2027 och ett andraval 2028.

Nu närmar sig nästa stora beslut.

Den 29-årige backen blir unrestricted free agent den 1 juli och väntas vara ett av de mest attraktiva namnen på marknaden om han inte skriver på ett nytt kontrakt innan dess.

– Jag har älskat allt med Vegas och verkligen trivts här, säger Andersson.

– Jag skulle gärna komma tillbaka och jobba tillsammans med Kelly för att hitta en lösning. Att få vara kvar här vore fantastiskt. Vi var så nära att vinna. Det var allt jag ville när jag var i Calgary – att få en chans att vinna.

Rasmus Andersson väntar på nytt kontrakt

Andersson spelar ut det sexårskontrakt han skrev med Calgary, ett avtal med ett lönetaksträff på 4,55 miljoner dollar per säsong. Efter flera starka år i Flames och med ett stigande lönetak väntas han få en betydande löneökning i sitt nästa kontrakt.

Själv säger han dock att kontraktsfrågan inte varit hans främsta fokus de senaste veckorna.

– Jag har egentligen inte tänkt så mycket på det. Besvikelsen över att förlora finalen är det som funnits i huvudet. Jag har bara verkligen uppskattat att vara här.

Ett av de mest turbulenta åren i karriären

Säsongen blev minst sagt händelserik för Andersson. Han noterades för 47 poäng på 81 grundseriematcher och följde upp det med sex poäng på 22 slutspelsmatcher.

Offensivt fick han dock inte samma utdelning i slutspelet som under grundserien, där han svarade för 17 mål. I slutspelet blev det inga mål alls, och även de underliggande siffrorna lyste rött.

Samtidigt har den svenske backen gått igenom en ovanligt intensiv säsong både på och utanför isen.

– Det är nog det galnaste året jag varit med om. Det började egentligen för ett år sedan när de första trejdsamtalen kom. Sedan blev jag tradad i januari och skulle anpassa mig till en ny klubb och en lite annorlunda roll. Därefter var det OS med Sverige, och när man kom tillbaka visste man knappt vilken tidszon eller stad man befann sig i, säger Andersson.

Strax före Stanley Cup-finalen drabbades han dessutom av en personlig sorg när en nära vän, agent och mentor, Claude Lemieux, gick bort.

– Det har varit väldigt mycket i år. Jag tror att jag behöver lite ledigt från hockeyn nu.

Vegas måste skapa löneutrymme

Om Anderssons önskan om en fortsättning ska bli verklighet väntar dock ett pussel för Vegas ledning.

Enligt PuckPedia har Golden Knights för närvarande cirka 4,6 miljoner dollar i tillgängligt löneutrymme inför nästa säsong. Samtidigt behöver klubben hitta nya kontrakt för både Andersson och den ryske forwarden Pavel Dorofejev.

Det innebär att McCrimmon sannolikt måste frigöra ytterligare utrymme under sommaren om Vegas ska kunna behålla den svenske backen på lång sikt.