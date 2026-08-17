SHL-klubbens nya satsning - bygger upp nytt scoutnätverk

Andreas Hägglund plockar in Garret Roe i verksamheten.

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Det blåser nya vindar i Linköping HC. Efter ett par år av kräftgång och bottenplaceringar har klubben gjort ett rejält omtag. Bland annat har Andreas Hägglund anställts som general manager samtidigt som Broc Little är ny sportchef. "Ante" Karlsson är dessutom tillbaka som nygammal tränare.

Nu väljer klubben också att starta upp ett nytt scoutnätverk.

Där ingår bland annat Garret Roe, som öste in poäng i SHL mellan 2015 och 2017. Han spelade totalt två säsonger i Sverige och gjorde båda för LHC. Nu kommer han att scouta spelare i Nordamerika för sin tidigare klubb. Även Henrik Norrbin, Richard Widegren och Jesper Åkerman kommer att ingå i nätverket som leds av Daniel Triesler, som förra året var verksam i Mora.

– Framför allt handlar det om att täcka ganska stora ytor och få fler bedömningar. Vi har byggt upp det med system där scoutingrapporterna kan samlas på ett professionellt sätt. Man kan säga att det är en miniatyrvariant av hur de jobbar i Nordamerika, säger Andreas Hägglund till Corren.

Linköping bygger upp scoutnätverk

Med det här nya nätverket vill Linköping få bättre träffprocent på sina nyförvärv. Något som har varit Andreas Hägglunds signum i Mora, där även alltså Daniel Triesler var verksam. Nu blir duon ledarna bakom den här nya satsningen.

Målet är att kunna följa potentiella nyförvärv under en längre tid, samt få flera perspektiv på dem. Samtidigt kommer det på sikt även att omfatta flera delar av verksamheten, som damerna och juniorerna.

– Det är ett team som ska hjälpa hela verksamheten att bli bättre. SHL-laget blir huvudfokus, men de ska kunna hjälpa alla delar av LHC.