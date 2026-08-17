Nils Bartholdsson är på väg fram i Rögle.

Foto: Niclas Jönsson / Bildbyrån.

Nils Bartholdsson öste in poäng i Rögles U20-lag förra säsongen och var även en framstående spelare när Småkronorna vann guld i U18-VM under våren. Det gjorde också att Boston Bruins valde att drafta talangen som spelare numer 88 i årets NHL-draft.

Det blev även totalt åtta matcher med A-laget förra säsongen.

Och nu kan den siffran ökas på markant till hösten. För Rögle har både SHL och CHL att se framemot där det kommer att bli ett tätt matchande. De hoppas nu också att 18-åringen ska ta nästa steg och vara med i seniorlaget mer den kommande säsongen.

– Han är en väldigt talangfull spelare med väldigt spännande kvalitéer man inte ser så ofta. En duktig målskytt, är stark på pucken och har offensiva egenskaper som håller en väldigt hög nivå, säger Dan Tangnes till HD-sporten.

Nils Bartholdsson siktar mot Rögles A-lag

Flera av guldmedaljörerna från U18-landslaget kommer nästa säsong att spela seniorhockey. Bland annat har Axel Elofsson lånats ut till Hockeyallsvenskan samtidigt som några andra konkurrerar i sina respektive klubbar. För Nils Bartholdsson är det just nu inte aktuellt med ett lån.

Istället ska han försöka slå sig in i Rögle BK till hösten.

– Man ska vara smart och våga, men i rätt lägen. I en SHL-match är det små marginaler och det gäller att inte göra för stora misstag. Det viktigaste är att lägga ner det hårda jobbet hela tiden, säger 18-åringen själv.