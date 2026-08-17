Efter tiden i Sverige - det blir nästa klubb

Brandon Frattaroli, till vänster, deppar efter Trojas uttåg ur Hockeyallsvenskan.

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån.

Det var inför transfer deadline som IF Troja-Ljungby valde att plocka in Brandon Frattaroli. Kanadensaren kom då från Frederikshavn i Danmark och gjorde totalt nio matcher i Hockeyallsvenskan. Det blev sedan även fem matcher i kvalspelet mot Västerås, där Troja förlorade med 4-1 i matcher och åkte ur andraligan.

Totalt stod 26-åringen för fyra poäng på 14 matcher under sin tid i Småland.

Nu står det också klart var karriären fortsätter någonstans. Nästa säsong blir det nämligen spel i England och Nottingham Panthers. Efter Sverige och Danmark blir det nu hans tredje land i Europa.

Sedan tidigare har Brandon Frattaroli spelat i den kanadensiska collegeligan USports och juniorhockey i QMJHL.