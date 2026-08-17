Oscar Fantenberg och Brendan Shinnimin får bokstäver på bröstet nästa säsong.

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Linköping HC väljer att göra om i sin kaptensgrupp till nästa säsong. Christoffer Ehn fick förra säsongen ta över som kapten sedan Oscar Fantenberg var långtidsskadad. Backen kom inte tillbaka förrän i mitten av februari och blev därför inte LHC:s kapten förra säsongen.

De två föregående säsongerna var den rutinerade backen däremot lagets kapten.

Inför nästa säsong får han nu också tillbaka "C:et". Linköping meddelar under måndagen att 34-åringen återigen blir kapten för LHC, samtidigt som Ehn får ett "A" på sitt bröst. Han går nu in på sin sjätte säsong i klubben och har under sin tid i klubben varit en av lagets viktigaste tvåvägsspelare.

Oscar Fantenberg blir kapten för Linköping

Vid sidan om Christoffer Ehn blir Linus Hultström och Brendan Shinnimin assisterande kaptener. Hultström hade under sin förra sejour i Linköping ett "A" på sitt bröst och kommer nu alltså att axla den rollen även nästa säsong.

Noterbart är också att nyförvärvet Shinnimin omgående får en ledarroll i laget. Kanadensaren är en av ligans största profiler och kommer nu alltså att ta en stor roll även i LHC.

Oscar Fantenberg gjorde tolv poäng på tio matcher förra säsongen och väntas nu vara i fullt slag till hösten.