Joe Wahlund, Arvid Drott och Nellie Svensson är tre av talangerna som har lämnat Sverige.

Foto: Bildbyrån.

Varje år flyttar en hel drös med svenska spelare till Nordamerika. I år är inget undantag. Till nästa säsong är det hela 18 juniorer som väljer att ta steget över till Nordamerika.

Den mest populära destinationen för svenska spelare till nästa säsong är USHL.

Samtidigt är det fyra talanger som väljer Kanada och spel i CHL. Noterbart är också att till nästa säsong är det ingen svensk spelare som går rakt in i NCAA från Sverige. Istället är det alltså spel i förberedelseligan USHL som väntar för de som vill ta collegevägen. Till nästa säsong har vi också hela fyra stycken storlöften som har skrivit NHL-kontrakt och kommer att konkurrera om speltid i ligan, där tre av dem förväntas gå rakt in i sitt lag.

På damsidan är det däremot tre spelare som går in i collegeligan till nästa säsong. Här sammanställer vi alla juniorer (2007 och yngre) i Sverige som har valt att lämna för spel i Nordamerika till nästa säsong.

Talangerna som går till Kanada

Vilmer Salén Forsberg, född 2010

Från Södertälje SK till Brantford Bulldogs (OHL)

William Lundqvist, född 2007

Från Leksands IF till Newfoundland Regiment (QMJHL)

Arvid Drott, född 2007

Från Djurgårdens IF Hockey till Medicine Hat Tigers (WHL)

Jakob Leander, född 2007

Från HV71 till Calgary Hitmen (WHL)

De valde USHL

Felix Färhammar, född 2007

Från Örebro Hockey till Muskegon Lumberjacks (USHL)

Felix Färhammar spelade i Örebro förra säsongen.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Olle Därth, född 2007

Från Timrå IK till Dubuque Fighting Saints (USHL)

Hugo Severgårdh, född 2007

Från Djurgårdens IF Hockey till Sioux City Musketeers (USHL)

Tim Tuzin, född 2007

Från Luleå Hockey till Sioux City Musketeers (USHL)

Axel Bröngel-Larsson, född 2007

Från Frölunda HC till Youngstown Phantoms (USHL)

Linus Rudslätt Debou, född 2007

Från Skellefteå AIK till Youngstown Phantoms (USHL)

Joe Wahlund, född 2007

Från Färjestad BK till Dubuque Fighting Saints (USHL)

Lämnar efter NHL-kontrakt

Viggo Björck, född 2008

Från Djurgårdens IF Hockey till Winnipeg Jets (NHL)

Viggo Björck väntas spela i NHL nästa säsong.

Foto: Steven Ellis / The Nation Network.

Anton Frondell, född 2007

Från Djurgårdens IF Hockey till Chicago Blackhawks (NHL)

Ivar Stenberg, född 2007

Från Frölunda HC till San Jose Sharks (NHL)

Marcus Nordmark, född 2008

Från Djurgårdens IF Hockey till Anaheim Ducks (NHL)

SDHL-talangerna som går till college

Nellie Svensson, född 2007

Från Frölunda HC Dam till St. Lawrence University (NCAA)

Edit Danielsson, född 2007

Från Frölunda HC Dam till University of Minnesota-Duluth (NCAA)

Edit Danielsson spelade i SDHL med Frölunda förra säsongen.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Linn Mattsson, född 2007

Från Djurgårdens IF Dam till RPI (NCAA)