New Jersey Devils och Luke Hughes har fortsatt svårigheter att komma överens om en kontraktsförlängning. Enligt NHL-insidern Pierre LeBrun ska det röra sig om oenigheter gällande kontraktets värde.

Luke Hughes. Foto: Steve Roberts/Bildbyrån.

Det är bara veckor kvar till NHL-säsongen drar igång och den 22-åriga försvararen Luke Hughes står fortfarande utan kontrakt. Förhandlingarna mellan parterna strandade i augusti men uppges vara återupptagna igen. De går dock inte framåt och en lösning verkar inte vara i sikte.

Hughes, inte att förväxlas med sin äldre bror Jack Hughes som också spelar för New Jersey, stod för 44 poäng (7+37) under sin tredje säsong i NHL, vilket gjorde honom till Devils poängbäste back.

Enligt NHL-insidern Pierre LeBrun har de två parterna svårt att komma överens om kontraktets storlek, men båda parterna ska vara intresserade av ett långtidskontrakt. Luke Hughes bror Jack Hughes skrev nyligen på ett kontrakt med New Jersey som sträcker sig över säsongen 29/30, någonting som Luke också ska vara intresserad av att göra.

Det återstår dock att se vare sig förhandlingarna kommer gå i mål innan NHL-premiären.

Storebror gör succé i Vancouver

Luke Hughes äldsta bror Quinn Hughes spelar för konkurrenterna Vancouver Canucks, där han gjort succé och förtjänat kaptensrollen. Quinn Hughes har spenderat hela sin karriär i Vancouver och har under sina 433 NHL-matcher noterats för 409 poäng (59+350). Han har ett kontrakt med Vancouver som sträcker sig över säsongen 26/27, och skulle eventuellt i framtiden kunna spela med sina yngre bröder.

