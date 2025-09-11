Quinn Hughes framtid i Vancouver Canucks har varit ett hett ämne då han kopplas ihop med en möjlig flytt till New Jersey Devils där hans bröder Jack och Luke spelar.

Nu ger storstjärnan ett kryptiskt svar om framtiden i Canucks.

– Jag kommer att svara på den frågan med mina aktioner nästa sommar, säger Hughes i podcasten ”32 Thoughts”.

Quinn Hughes är kryptisk gällande sin framtid i Vancouver Canucks. Foto: George Walker IV/AP Photo/Alamy

En av världens bästa backar, Quinn Hughes, har en minst sagt intressant situation i Vancouver Canucks. Trots att han har kontrakt med Canucks i två år till har diskussionerna om hans framtid redan tagit fart.

Hughes är lagkapten i Vancouver men spekulationer placerar honom i New Jersey Devils. Anledningen till det är att hans båda småbröder Jack Hughes och Luke Hughes båda spelar i New Jersey. Nyligen var Jack Hughes också ute i media och sade att han väldigt gärna skulle spela med storebror Quinn, kanske till och med i New Jersey.

Nu svarar Quinn Hughes på Jacks uttalanden.

– Jag tycker inte att det är en ”big deal”. Jag fick höra om det men det enda jag tänkte var ”vad ska han annars säga, att han inte vill spela med mig?”. Det kommer han ju självklart inte göra. Med det sagt skulle jag också älska att spela med båda mina bröder. Det hade varit väldigt coolt, säger Hughes i Sportsnets podcast ”32 Thoughts” och fortsätter:

– Samtidigt ser jag fram emot den här säsongen i Vancouver. Jag ser det som en utmaning för mig själv att se om jag kan ha en bättre säsong och hjälpa laget till en framgångsrik säsong. Jag ser fram emot det och om man ser till Jack tror jag att han tänker likadant i New Jersey.

Quinn Hughes kryptiska svar om framtiden i Vancouver Canucks

Quinn Hughes har ett gällande kontrakt med Vancouver Canucks till 2027. Det innebär att han kan börja förhandla om ett nytt avtal med Canucks från och med första juli 2026. I podcastintervjun med ”32 Thoughts” ger stjärnbacken ett kryptiskt svar om sina framtidsplaner.

– Förra säsongen var ett misslyckande och jag vill förbättra mitt spel ännu mer och göra mina lagkamrater bättre också och se hur långt vi kan nå. Och på frågan om min framtid… Jag kommer att svara på den frågan med vad jag gör nästa sommar. Så är det. Mycket kan hända och saker och ting kan ändras. Om vi har en katastrofal säsong då kommer det nog inte vara speciellt roligt här. Men om vi har en jättebra säsong, det är ju det jag vill. Det hade varit väldigt kul. Det var en väldigt rolig säsong för två år sedan och jag vill uppleva fler sådana säsonger.

Vann Norris Trophy 2024

I NHL-draften 2018 valdes Quinn Hughes av Vancouver Canucks med det sjunde valet. Av bröderna Hughes är han den som gick sist (!) i en draft eftersom att Jack Hughes valdes av New Jersey som etta 2019 medan Luke Hughes också valdes av Devils men med det fjärde valet 2021. Quinn Hughes är däremot den brodern som har haft bäst NHL-karriär så här långt då han anses vara en av världens bästa hockeyspelare.

Quinn Hughes kom upp till NHL och blev ordinarie i Canucks säsongen 2019/20 och har varit en stjärnback i NHL ända sedan dess. Under sin första säsong gjorde han 53 poäng på 68 matcher i grundserien och 16 poäng på 17 slutspelsmatcher – som rookie. Han vann poängligan för rookies i NHL men vann inte Calder Trophy som går till ligans bästa rookie utan i stället var det Colorados storstjärna Cale Makar som tog hem utmärkelsen. Hughes och Makar har sedan dominerat backspelet i NHL ända sedan dess.

2023/24 stod Quinn Hughes för sin bästa säsong i karriären. Han gjorde hela 92 poäng på 82 matcher och vann backarnas poängliga i NHL vilket ledde till att han prisades med Norris Trophy som den bästa backen i ligan. I fjol blev det 76 poäng på 68 matcher för Hughes och han var återigen en finalist till Norris Trophy men den här gången vann Cale Makar. Under sin karriär med Vancouver Canucks har 25-åringen gjort 409 poäng på 433 matcher. Endast Cale Makar har gjort fler poäng än Quinn Hughes bland NHL:s backar sedan 2019.

