Uppgifter: Strandade förhandlingar med storlöftet

Med veckor var till träningslägrets start går Luke Hughes fortfarande utan kontrakt.

Enligt NJ.com har förhandlingarna med New Jersey Devils nu strandat.

Luke Hughes.

Foto: Adam Hunger/AP/Alamy

Trots att Luke Hughes varit tillgänglig för en kontraktsförlängning i över ett år har New Jersey Devils inte lyckats säkra ett nytt avtal med 21-åringen. Hughes spelade sista året på sitt entry level-kontrakt den gångna säsongen, men efter att avtalet löpte ut i somras har diskussionerna parterna emellan inte mynnat ut i ett nytt kontrakt – och nu uppger NJ.com att förhandlingarna har strandat.

Enligt sajten ska parterna vara långt ifrån varandra när det kommer till längden på Hughes nya avtal.

Enligt NJ.com ska Hughes vilja ha ett kontrakt som löper ut samtidigt som storebror Jack Hughes avtal (2030), vilket skulle innebära ett femårsavtal. Devils, å sin sida, ska i stället vilja skriva antingen ett kortare bro-kontrakt på upp till tre år eller ett maxlängdskontrakt på åtta år.

Devils har sex miljoner dollar i lönetaksutrymme

Vilken lönetaksträff den 21-årige backen skulle kunna landa på är i dagsläget oklart. Devils har i skrivande stund 6,13 miljoner dollar i utrymme till lönetaket, enligt Puckpedia. Det finns emellertid ett något större utrymme än så, då Devils som mest skulle kunna ligga över tio procent över lönetaket under sommaren. Det skulle dock bara skjuta Devils problem framåt i tiden då klubben måste vara lönetakskompatibel i samband med grundseriens start.

Luke Hughes var Devils poängbäste back den gångna säsongen efter att ha producerat 44 poäng (7+37) på 71 matcher. Backen NHL-debuterade under sluttampen av säsongen 2022/23 och var sedan en finalist till Calder Trophy, priset som delas ut till årets rookie, under sin rookiesäsong 2023/24 efter att ha producerat 47 poäng (9+38) på 82 grundseriematcher.