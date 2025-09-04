Uppgifter: Efter friande domen – NHL-lag visar intresse

Carter Hart friades tillsammans med Michael McLeod, Alex Formenton, Dillon Dubé och Cal Foote från anklagelserna för sexuellt övergrepp.

Nu uppger insidern David Pagnotta att Harts tidigare klubb Philadelphia Flyers, tillsammans med fler NHL-lag, visar intresse för målvakten.

Carter Hart.

Foto: Alamy

Tillsammans med JVM-lagkompisarna Michael McLeod, Alex Formenton, Dillon Dubé och Cal Foote anklagades Carter Hart för sexuella övergrepp på en kvinna i samband med ett firande av det kanadensiska JVM-guldet 2018, men i slutet av juli friades samtliga spelare från anklagelserna.

Hart tog en paus från hockeyn i januari 2024 på grund av personliga skäl, men efter sommarens friande dom uppges nu den tidigare Philadelphia Flyers-målvakten blicka mot en comeback i NHL. Trots att ligan alltjämt har stängt av spelarna från spel i NHL till följd av anklagelserna som riktats mot dem så ska flera NHL-lag, däribland hans tidigare klubb Philadelphia Flyers, visa intresse för den nu 27-årige målvaktens tjänster. Det rapporterar insidern David Pagnotta.

Klubbarna inväntar ligans besked

Spelarfacket NHLPA har slagit tillbaka mot ligan och kommisionären Gary Bettmans beslut att stänga av spelarna och menar att de bör släppas tillbaka in i NHL enligt bestämmelserna i det nuvarande kollektivavtalet. Enligt Pagnotta väntar nu de intresserade NHL-klubbarna på ligans besked kring när Hart kan vara tillgänglig för spel i NHL igen.

Carter Hart debuterade i NHL under säsongen 2018/19, där han avslutade säsongen som lagets förstaval mellan stolparna – en plats han behöll fram till sin timeout i januari 2024. Under sin senaste säsong i NHL (2023/24) stod Hart 26 matcher för Philadelphia och noterades för en räddingsprocent på 90,6 procent och ett snitt på 2,80 insläppta mål per match.

Flyers har sedan tidigare den svenske VM- och Four Nations-målvakten Samuel Ersson, ryske Ivan Fedotov och tjeckiske Dan Vladar på kontrakt inför den kommande NHL-säsongen.

Vilka är NHL-spelarna som stått anklagade för sexuellt övergrepp?

Alex Formenton, 25, var en tidigare stjärna i OHL-laget London Knights och draftades av Ottawa Senators 2017. Efter att ha misslyckats med att komma överens om ett nytt kontrakt med Senators spelade forwarden i Schweiz, 2022-2024, men den senaste säsongen stod han utan klubbadress.

Dillon Dubé, 27, var lagkapten för 2018 års juniorlandslag och hade etablerat sig i Calgary Flames, där han spelade 325 NHL-matcher. I fjol spelade han för Dinamo Minsk i KHL.

Cal Foote, 26, son till Vancouver Canucks nye tränare Adam Foote, spelade 145 NHL-matcher med Tampa, Nashville och New Jersey innan han lämnade den sistnämnda klubben i januari 2024. Spelare i slovakiska ligan den gångna säsongen.

Michael McLeod, 27, var inne på sin femte säsong med New Jersey Devils när han bröt med klubben i januari 2024. Precis som Dubé spelade han i KHL i väntan på rättegång den gångna säsongen. Där blev det stopp i Barys Astana och Avangard Omsk.