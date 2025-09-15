Philadelphia Flyers har tidigare kopplats samman med Carter Hart.

Nu uppges även Carolina Hurricanes och Pittsburgh Penguins ha gett sig in i jakten på den skandalomsusade målvakten.

Carter Hart.

Foto: James Guillory/USA TODAY Sports/Bildbyrån

NHL har sedan tidigare öppnat dörren för de fem spelarna som friades i fallet om sexuella övergrepp mot en kvinna i samband med ett firande av JVM-guldet sommaren 2019.

Från och med den 1 december kommer spelarna ha tillåtelse att spela i ligan igen och från och med den 15 oktober kan spelarna skriva NHL-kontrakt. Den spelare som genererat mest intresse bland klubbarna i ligan är målvakten Carter Hart.

Tidigare har The Fourth Period rapporterat att Philadelphia Flyers varit intresserade av att värva tillbaka målvakten, som representerade NHL-klubben innan han tog en time out av personliga skäl och därefter anklagades för sexuella övergrepp tillsammans med Michael McLeod, Dillon Dubé, Alex Formenton och Cal Foote.

Nu uppges fler klubbar ha gett sig in i jakten på den skandalomsusade målvakten.

Carolina och Pittsburgh visar intresse för Carter Hart

Enligt The Fourth Period ska nu även Carolina Hurricanes och Pittsburgh Penguins visa intresse för målvaktens tjänster. Insidern David Pagnotta skriver att han förväntar sig att Hart skriver ett korttidskontrakt under säsongen, men att det mycket väl kan bli med ett lag i den västra konferensen. Ingen av klubbarna som rapporterats visa intresse för Hart tillhör den västra konferensen.

Carolina har Frederik Andersen och Pjotr Kotjetkov på kontrakt den här säsongen, medan Pittsburgh går in i säsongen med Tristan Jarry och Arturs Silov som sitt förväntade målvaktspar.

27-årige Carter Hart spelade sin senaste NHL-match i januari 2024 och har under sin karriär samlat på sig 227 matcher för Philadelphia Flyers.