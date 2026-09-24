Uppgifter: Vill värva storstjärnan

Connor Hellebuyck.

Foto: Tom Williams/AP/Alamy

Connor Hellebuyck har varit tydlig med att han vill lämna Winnipeg Jets .

Med bara dagar kvar till NHL :s säsongsstart har ingen trejd ännu skett, men diskussioner pågår mellan Jets och San Jose Sharks , enligt Sportsnets insider Elliotte Friedman.

– Det har sparkats lite på däcken, men jag vet inte vilka som har tagit initiativ till diskussionerna. När jag går igenom lagen i ligan och funderar på vad som vore rimligt, är San Jose väldigt högt upp på listan för mig, säger Friedman i The FAN Hockey Show .

"Tror att Sabres är mycket närmare"

Enligt Friedman kan det emellertid bli en utmaning för San Jose att paketera en trejd och locka Hellebuyck, som själv kan stoppa en trejd tack vare en klausul i sitt kontrakt. I stället lyfter han ett annat alternativ som är rimligt för den amerikanske stjärnmålvakten.

– Utmaningen är först och främst att få ihop en trejd och för det andra tittar nog Hellebuyck på sina chanser att vinna de närmaste två-tre åren. Då kommer han att vara som bäst och det är därför han har Buffalo på sin lista . Frågan är om San Jose kan vinna inom den här perioden och jag tror att Sabres är mycket närmare med Hellebuyck i laget. Om jag var han skulle jag ta den chansen.

Är avstängd av Jets

Den 33-årige amerikanen har fem år kvar på det sjuårskontrakt han tecknade med Winnipeg under hösten 2023 som har en lönetaksträff på 8,5 miljoner dollar.

Hellebuyck är sedan tidigare avstängd av Winnipeg Jets sedan storstjärnan vägrat dyka upp på NHL-klubbens träningsläger i ett försök att skynda fram en trejd.