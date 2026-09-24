Tre Kronors VM-forward placeras på waivers

Carl Grundström placeras på waivers.

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NHL -lagen fortsätter att forma sina trupper inför den stundande säsongsstarten och stora gallringar görs just nu på klubbarnas träningsläger. För fyra svenskar innebär dessa gallringar att de nu har placerats på waivers av sina respektive klubbar, vilket gör att de resterande 31 NHL-klubbarna har möjlighet att lägga beslag på dem och deras kontrakt utan att behöva ge något i utbyte.

Svenskarna som nu placerats på waivers är målvakten Jonas Johansson (Tampa Bay), backen Adam Ginning (Vegas) samt forwardsspelarna Carl Grundström (Philadelphia) och Wilmer Skoog (Detroit).

Jonas Johansson petas – av svensken

Jonas Johansson har varit reservmålvakt bakom storstjärnan Andrej Vasilevskij de senaste tre säsongerna, där han har spelat totalt 70 matcher och noterats för en räddningsprocent på 88,9 procent. Till den här säsongen har Lightning förstärkt målvaktssidan med landsmannen Dennis Hildeby, som av allt att döma ser ut att ta Johanssons plats bakom Vasilevskij i Lightning-målet.

26-årige Adam Ginning har spelat i Nordamerika sedan 2022 och flyttade från Philadelphia till Vegas organisation inför den här säsongen. Den tidigare Färjestads- och Linköpingsbacken skrev i somras på ett tvåårigt envägskontrakt med Golden Knights, som garanterar honom samma lön (850 000 dollar) i farmarligan som i NHL.

Spelade VM i våras

VM-forwarden Carl Grundström är inne på sin andra säsong i Philadelphias organisation och förra säsongen fick svensken inleda säsongen i farmarligan, innan han kallades upp av Flyers. På 47 matcher noterade Grundström för 13 poäng (9+4) i NHL, medan han i AHL producerade 15 poäng (6+9) på 19 matcher. Under VM i våras stod den Umeåbördige forwarden för fyra poäng (1+3) på sju matcher.

Forwarden Wilmer Skoog kan klassas som något av en doldis hemma i Sverige, då han aldrig har spelat på varken SHL- eller allsvensk nivå. Skoog gör nu sin fjärde proffssäsong i Nordamerika efter att dessförinnan ha spelat både junior- och collegehockey i USA. Inför den här säsongen lämnade han Florida Panthers organisation, där han NHL-debuterade förra säsongen, och skrev på ett ettårigt tvåvägskontrakt med Detroit Red Wings.