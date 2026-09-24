Lugnande besked: "Inte så farligt"

Linus Skager utgick skadad i går.

Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

Linus Skager tvingades lämna Södertäljes segermatch mot Västerås i förtid efter en kollision med en motståndarspelare.

Forwarden, som hämtades in från Troja-Ljungby inför den här säsongen, tog sig för knät och kunde inte stödja på benet när han lämnade isen. Till LT lämnar SSK-tränaren Andreas Johansson emellertid ett lugnande besked.

– Det är inte så farligt som det såg ut. Man blir alltid rädd när någon tar sig över knät. Det kunde ha varit korsbandet och det är det inte, säger han till tidningen.

Kommer undersökas vidare

Vidare undersökningar kommer dock att göras på Skager under torsdagen.

– Det finns ju en massa ligament i knät så vi får väl se. Vi får kolla på honom i morgon (läs: i dag).

Linus Skager har spelat tre matcher med Södertälje den här säsongen och står noterad för två poäng (0+2). Förra säsongen producerade han 35 poäng (12+23) på 50 matcher för nykomlingen Troja-Ljungby.

Södertälje vann gårdagens match mot Västerås med 4–0 .