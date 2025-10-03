Artisten David Lindgren är en stor hockeyfantast.

För hockeysverige.se visar han nu upp sin stora tröjsamling.

– Den här fick jag efter att vi sjöng Backstreet Boys tillsammans, säger Lindgren bland annat.

Se David Lindgrens tröjsamling i videospelaren ovan!

Börje Salming, Mats Sundin, Nicklas Lidström, Dominik Hasek, Darryl Sittler, Markus Näslund, Mike Modano, Tim Thomas, Gabriel Landeskog, Mika Zibanejad, Quinn Hughes och Adam Oates.

Det är bara några av namnen som pryder tröjorna i David Lindgrens mäktiga samling. För hockeysverige.se visar han nu upp sin stora samling av signerade hockeytröjor från både NHL– och SHL-lag med många klassiska namn på ryggen.

Se Lindgrens samling i videoklippet ovan där han pekar ut sina favoriter och berättar historierna bakom hur han fick tröjorna.

