Artist, underhållare, ambassadör och framför allt en stor supporter av Skellefteå AIK.

Hockeysverige.se reste till Värmdö utanför Stockholm för att träffa David Lindgren och ta del av hans tankar inför SHL-upptakten, men också om hans arbete kring Börje Salmings ALS-stiftelse.

VÄRMDÖ (HOCKEYSVERIGE.SE)



– Jag är ganska säker på att hockeyintresset kommer från min pappa och hela uppväxten, berättar David Lindgren för hockeysverige.se och fortsätter:

– Uppväxten var i en liten by uppe i Norrland, Ersmark, där hockeyn var väldigt central. Lokala klubben heter KAIF, Kågedalens AIF, och som fostrat Viktor Arvidsson, Filip Gustavsson, Per Lindholm, David Lindgren…, säger 43-åringen från Ersmark med ett skratt och fortsätter:

– Farfar var med och grundade klubben och var driven inom hockeyn. Pappa var också jättebra på hockey och spelade bland annat TV-pucken.

– Framför allt samlades vi runt OS och Hockey-VM. Jag har många fina minnen från då jag tittade på dom här turneringarna tillsammans med familjen.

David Lindgren, en stor Skellefteå-supporter. Ett lag som vann SM-guld för ett år sedan.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Även om Skellefteå är laget närmast David Lindgrens hjärta är stora passionen NHL.



– Intresset för NHL fick jag i fyran. Dels för att NHL 94 kom på PC. Jag och mina kompisar gick ihop och köpte det tillsammans. Det var helt underbart att spela det spelet.

– Samtidigt började jag samla på hockeybilder och som bytte med varandra på rasterna. Då blev Toronto Maple Leafs mitt lag med framför allt Mats Sundin, Felix Potvin och Doug Gilmour. Börje Salming var lite innan det.

Fick bilder signerade av Mats Sundin

Har du dina hockeykort kvar?

– Jajamän. Hockeykorten är kvar. Dessutom fick jag några Sundin-bilder signerade av Mats för några veckor sedan, vilket var härligt.

Mats Sundin signerade David Lindgrens Topps-kort, föreställandes stjärnan.

David Lindgren spelade även själv hockey i Kågedalen.



– Jag var ganska dålig och sen in i puberteten. Långsam, lite rund och hade inte växt till mig.

– Mitt bästa minne från den tiden är från säsongen då jag gick i åttan. Jag hade fått en spurt i min utveckling. Jag hade knappt gjort några poäng tidigare i mitt liv. I första matchen den säsongen, mot Lövånger, gjorde fem mål och två assist.

– Det var som allt hade fallit på plats. Dessutom hade lokaltidningen en liten notis ”David Lindgren gjorde fem mål”.

Trots det blev du musikalartist?

– Ja. Ändå blev jag musikalartist, skrattar David Lindgren och fortsätter:

– Andra gången jag blev omskriven i sådana sammanhang var då jag sjöng nationalsången på en Skellefteå-match när jag var 15 eller 16 år. Då skrev man i tidningen ”I Toronto sjunger… och i Skellefteå sjunger David Lindgren.”

– Jag tycker det är härligt att få komma hem, och har också försökt få till det under slutspelet, och sjunga nationalsången när man har det innan match. Tyvärr har det varit att jag oftast jobbat då.



Trots att Toronto var David Lindgrens lag i NHL var det en spelare i New York Rangers som var en av hans stora idoler. Till hans försvar ska sägas att spelaren i fråga dessutom är en ikon i Skellefteå.



– ”X-et” (Jan Erixon)!

– Sedan kom Micke Renberg dit. Jag minns också när han kom hem från Philadelphia och hade signering i butiken Rocks Records i Skellefteå. Då stod jag i kön med min Micke Renberg-poster för att få den signerad, men jag svimmade eftersom jag var så nervös.

– Jag fick den ändå signerad, men postern blev lite platt eftersom jag ramlade på den.

– Mitt starkaste minne från då vi gick och tittade på Skellefteå var att vi efter matcherna gick och samlade program. Jag hade så många Skellefteå AIK-program hemma. Jag vet inte varför vi samlade, men det var väl en grej.

Jan Erixon i Rangers.

Arkivbild

Hur är hockeyintresset idag?

– Större än någonsin. Hockey är på något sätt min ventil utanför jobbet. Det är en fantastisk underhållningsform. Spännande, snabb…

– Jag gillar allt med hockey jämfört med fotboll som jag inte har något intresse av förutom då det är VM eller EM.



Skellefteå är ditt lag…

– Ja, Skellefteå är mitt lag.



Hur ser du på lagets förutsättningar kommande säsong?

– Skellefteå är alltid bra och har knäckt koden på något sätt. Det ska bli kul att se hur nyförvärven är, men jag tycker att dom hittat svinbra målvakter som dom kan bygga på.

– Sedan är jag svag för Pär Lindholm. Jag tycker att han är en fantastisk hockeyspelare. En ledare och gestalt på isen.



Vad tror du är nyckeln till Skellefteås alla framgångar senaste säsongerna?

– Min känsla är att folk trivs där uppe. Att det finns väldigt bra förutsättningar med träningsanläggningar och att dom tar hand om sina spelare.

– Framför allt känns det som att ungdomar vill upp dit tidigt. Tidigare var det till MoDo och ”Ö-vik” man ville. Känslan är att Skellefteå har tagit över det på något sätt.

– Också att klubben vågar. Tillexempel att (Axel) Sandin-Pellikka fick mycket istid och förtroende. Att man tillåts göra fel. Tillåts att testa. Annars tror jag inte att man kan blomma ut, om man känner sig tillbakahållen.

– Det har fungerat bra i Skellefteå oavsett tränare, så det handlar om styrelsen och hela föreningen.

Lindgren ser positivt på Skellefteå AIK inför den kommande säsongen

Foto: Ronnie Rönnkvist.

David Lindgren tror också det är viktigt för Skellefteå som stad att ha ett lag i SHL.



– Ja, jättemycket. Det känns när jag är hemma att det är vad folk samlas runt. När jag gör intervjuer om shower är det ändå hockeyn i Skellefteå det landar i. Om intresset som finns där.

– För mig som bott i Stockholm senaste åren är jag så glad att Djurgården gått upp så jag får chansen att se Skellefteå här igen. Det är alltid underbart att se Skellefteå här i Stockholm eftersom som jag då alltid träffar gamla bekanta och vänner från förr i tiden som nu bor här i Stockholm. Vi har en liten hörna på Hovet där Skellefteå-bor träffas. Hockeyn sammanför verkligen människor.



Dessutom har som bekant Skellefteå numera ett lag i SDHL.



– Exakt. Jag följer laget på Instagram och förstår att det går framåt, vilket är så roligt och bra för damhockeyn. Att damidrotten går framåt såg vi inte minst i somras med fotbolls-EM som var enorm succé. Jag känner att det är på tiden att det blivit så.

Lindgren betonar att Skellefteå AIK betyder mycket för staden.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Vem avgör SM-finalen framåt vårkanten?

– Jag älskar Skellefteå AIK och hoppas att det blir Pär Lindholm som gör ett gnuggarmål.

– Samtidigt tror jag att Brynäs blir väldigt farliga den här säsongen. Att Brynäs fått in Nicklas Bäckström och tidigare Jakob Silfverberg och Johan Larsson är häftigt.



David Lindgren har nyligen också valt att kliva in som ambassadör för Börje Salmings ALS-stiftelse. Börje Salming som dessutom gjorde 16 säsonger i Toronto.



– Jag tycker det är fantastiskt om jag kan hjälpa till på något sätt genom att bara göra det jag gör. Det känns så självklart för mig att hjälpa till med det här. Dels på grund av att ALS kom in i min släkt och jag hörde talas om det första gången 2007. Min kusin som då var 30 år fick det. Jag hade då aldrig hört talas om sjukdomen. Hon gick bort ett år senare i ALS.

– Egentligen var det då Salming fick ALS som det kom upp för mig igen. Jag minns så väl när jag satt i sängen på natten och såg klippet då han blev hyllad i Toronto. Hur Darryl Sittler stod och grät bredvid Börje. Hela den ceremonin var gripande.

– Sedan fick jag frågan om jag kunde vara med på en gala och jag klickade direkt med hela organisationen. Allt från Salmings familj till Karin (Karlström) som håller i allting.

– Jag känner att jag kan bidra med något på galorna och det är oftast där man drar in pengar till forskningen. Jag hjälpa till med att hålla i galorna, sjunga och sprida ordet i mina kanaler så vi kommer utanför hockeyvärlden också. Hjälpa att bredda stiftelsens mark på något sätt. Jag vill försöka göra det mer. Exempelvis konserter där intäkterna går till stiftelsen.

– Ser jag helt egoistiskt är det bästa av alla världar på något sätt. Dels får jag göra välgörenhet, vilket jag älskar eftersom jag mår bra av det. Jag älskar hockey. Att då få vara med i den världen och delaktig i det rummet är superroligt för mig. Det är verkligen bara ”win win” för mig.

Salming i Toronto.

Arkivbild.

Hur tänker du kring sjukdomen ALS?

– Det är en vidrig sjukdom. Jag hoppas och tror att med den här medvetenheten som kommit och det man samlar in mer pengar kommer man kunna lägga mer resurser på forskningen kring ALS.

– Att man hittar någon bromsmedicin eller någonting. Det vore fantastiskt om man kunde bota sjukdomen helt. Det positiva är att det har kommit något bra ur Börje Salmings hemska bortgång, att då sjukdomen blev känd.

– Jag tycker att Stig (Salming) och hela familjen har gjort ett fantastiskt jobb. Idag är Börje Salming nästan större en någonsin bara för att det här finns.



Hur minns du beskedet att Börje Salming somnat in?

– Jag blev extremt rörd. När jag såg det här klippet från Toronto kände jag först ”wow”, att han orkade ta sig dit över huvud taget. Jag kände också att det inte kunde vara långt kvar.

– Börje Salming var på något sätt för mig urbilden av Toronto Maple Leafs och en hockeyspelare. Han stod för det jag älskar med hockey. Att kämpa och sätta laget före jaget. Min bild av honom är också att han var en väldigt fin människa, vilket jag tycker är väldigt fint, avslutar David Lindgren.





