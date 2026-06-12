Uppgifter: Så hög lön får stjärnan i Leksand

Åke Stakkestad får en hög lön efter flytten till Leksand.

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Det kom som en stor överraskning när Åke Stakkestad valde att lämna BIK Karlskoga men ändå bli kvar i HockeyAllsvenskan .

Stjärnan var jagad av både Frölunda och Luleå i SHL men valde trots det att skriva på för Leksand. För hockeysverige.se har 24-åringen tidigare förklarat beslutet att välja spel i Leksand.

– Jag kände väl att jag ville testa något nytt och göra det som jag tror är bäst för min utveckling. Då var Leksand ett perfekt alternativ, sade Stakkestad för ett par veckor sedan och bekräftade även att han valde bort SHL för att spela i Leksand:

– Ja, chansen fanns att kunna gå till SHL om jag hade velat. Jag prioriterade att kunna få en större roll snarare än att spela i en högre liga

Åke Stakkestad får stor löneökning i Leksand

Åke Stakkestad ska dock också ha blivit lockad till Leksand av en rejäl löneökning.

Expressen uppger nämligen under fredagen att Stakkestad höjer sin lön avsevärt jämfört med vad han tjänade i BIK Karlskoga. Enligt tidningen har Åke Stakkestad fått en lön omkring 90 000 kronor i månaden efter flytten till Leksand.

Leksand ska se Åke Stakkestad som en viktig spelare som en del av deras satsning mot SHL och en spelare att bygga runt. Stakkestad skrev därför också ett tvåårskontrakt med dalaklubben.

Åke Stakkestad stod för en kanonsäsong i Karlskoga med 18 mål och 34 poäng i grundserien följt av 15 poäng i slutspelet. Han stod alltså sammanlagt för 49 poäng på 67 matcher över hela säsongen. Tidigare i sin karriär har Stakkestad också spelat 53 SHL-matcher för HV71 och han vann JVM-brons med Sverige 2022.