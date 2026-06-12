Tio väldigt viktiga kontraktsförlängningar i Hockeyettan
Hockeyettan

Tio väldigt viktiga kontraktsförlängningar i Hockeyettan

Publicerad 12 juni 2026 13:00
Mikael Mjörnberg
Mikael Mjörnberg
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Flashiga värvningar i all ära, men mer ofta än sällan är det spelarna som väljer att stanna kvar som gör den största skillnaden för sina lag. Idag listar vi tio väldigt viktiga kontraktsförlängningar i Hockeyettan.

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Den här tiden på året är det väldigt lätt hänt att man stirrar sig blind på flashiga värvningar. Som om de spelare som kommer nya in är vad som kommer göra skillnad mellan topp och flopp i tabellen. Mer ofta än sällan brukar verkligheten dock vara den direkt motsatta. Att det är spelarna som stannar kvar, kontinuiteten, som lägger grunden och pekar ut riktningen mot framgång.

Därför är det dags att fundera över den saken. Idag listar jag tio spelare som valt att förlänga med sin klubb från fjolårssäsongen och som på ett eller annat sätt kommer bli oerhört viktiga för sina lag.

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