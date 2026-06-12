Beskedet inför deadline: "Jag planerar för att spela här"

Hugo Fransson ser ut att stanna i HV71.

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Efter att ha blivit utlånad till HockeyAllsvenskan två år i rad tog Hugo Fransson en given plats i HV71:s lag under säsongen. Då kom också det stora genombrottet på SHL -nivå för backen.

21-åringen var en av få ljusglimtar i ett svagt HV-lag och Fransson imponerade med sitt backspel. Han landade till slut in på 26 poäng på 52 matcher vilket gav en femteplats i interna poängligan. Fransson sköt elva mål under säsongen vilket var sjätte mest av alla backar i SHL.

Under säsongen har Tranåsprodukten därmed omgärdats av NHL-rykten . Det ska ha funnits intresse för Hugo Fransson från Nordamerika men när deadline nu närmar sig är det osäkert hur det blir.

Hugo Fransson svarar om NHL-intresset

15 juni är sista datumet där NHL-klubbar kan värva kontrakterade spelare från SHL. Med bara dagar till deadline ger nu Hugo Fransson ett tydligt besked om sin framtid.

– Jag har inte hört något nytt, så det är egentligen samma som förut. Jag har fokus på HV71 och planerar för att spela här kommande säsong, säger Fransson till Jönköpings-Posten.

Även om det inte skulle bli någon NHL-flytt för backen ser Hugo Fransson positivt på att stanna i HV71 och bygga vidare på sitt spel från förra säsongen.

– Det känns bra. Jag är jättetaggad och det ska bli spännande med ny tränare och lite nya spelare in i laget. Det ska bli kul att se vad vi kan göra tillsammans den här säsongen, säger 21-åringen.

Under sin karriär har Hugo Fransson spelat 114 SHL-matcher för HV71. Han har även gjort 51 matcher i HockeyAllsvenskan för HV71 samt på lån hos Nybro Vikings .