bet365 introducerar Jackpot365 – en unik jackpottfunktion

Vad är Jackpot365?

Jackpot365 är ett valfritt progressivt jackpottspel som spelas parallellt med, men separat från, kvalificerade casinospel på bet365 Casino. Deltagandet är frivilligt och påverkar inte resultatet i det spel som spelas. Du kan när som helst välja att ansluta dig till eller lämna Jackpot365.

Sedan lanseringen i december 2025 har funktionen visat sig vara en stor framgång bland bet365:s spelkunder.

Så, vad är Jackpot365 för sportspel?

Precis som i bet365:s casinoprodukt finns Jackpot365 nu även tillgängligt för sportspel, med fyra progressiva jackpottar och hundratals jackpottvinster som delas ut varje dag.

Jackpot365 har utvecklats internt av bet365 och är en exklusiv progressiv jackpottfunktion med flera nivåer som kunder kan delta i när de placerar valfritt sportspel.

Hur fungerar Jackpot365 för sportspel?

Med fyra tillgängliga progressiva jackpottar och hundratals jackpottvinster varje dag är Jackpot365 utformat för att ge ett extra spänningsmoment vid sidan av kundernas vanliga spelaktivitet. Deltagandet är helt frivilligt och Jackpot365 spelas parallellt med ett spel utan att påverka utfallet av det underliggande spelet.

Så fungerar det

Steg 1 – Bygg ditt spel: Lägg till valfritt sportspel på din spelkupong.

Steg 2 – Välj att delta: Ange din insats och välj att ansluta dig till Jackpot365 via spelkupongen. Din insats kommer då att öka med en extra avgift för jackpottdeltagandet.

Steg 3 – Spela: Placera ditt spel. Varje deltagande ger dig en chans att vinna en av de fyra jackpottarna.

Jackpottarna betalas ut som kontantvinster och tilldelas slumpmässigt till spelare som har valt att delta och som placerar kvalificerande spel.

Hur mycket har betalats ut i prispengar via Jackpot365?

Sedan december 2025 har nästan 50 miljoner pund betalats ut i jackpottvinster genom fler än 112 000 jackpottutdelningar.

Var finns Jackpot365 tillgängligt?

Jackpot365 för sportspel finns tillgängligt i Storbritannien, Nederländerna, Sverige , Ontario samt på utvalda marknader inom bet365.com .

Tjänsten kommer inom en snar framtid även att lanseras i Michigan och Brasilien.

Uttalande från en talesperson för bet365

"Jackpot365 är ett fantastiskt tillskott till vår sportspelsplattform på bet365 och ger kunder möjlighet att vinna stora jackpottar på vilket kvalificerande spel som helst. Produkten är utvecklad och byggd internt hos bet365, och detta innovativa erbjudande tillför ytterligare spänning och värde vid varje besök på bet365."

Deltagande krävs för att vara med i Jackpot365. Spelinsatsen förändras beroende på om du väljer att ansluta dig till eller lämna Jackpot365. Begränsningar för spel samt villkor gäller. +18 år gäller. Stödlinjen.se .

Fullständiga villkor och bestämmelser finns tillgängliga på bet365:s webbplats .