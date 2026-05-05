Så avgörs NHL:s draftlotteri 2026

I natt genomför NHL sitt årliga draftlotteri. Här är NHL-lagen med bäst odds att vinna förstavalet – som kan bli svenske forwarden Ivar Stenberg. Han och kanadensaren Gavin McKenna är högst rankade inför årets NHL-draft.

Viggo Björck, Gavin McKenna och Ivar Stenberg inför NHL-draften 2026. Foto: Bildbyrån

NHL-draften 2026 genomförs i Buffalo 26-27 juni. Där väljs spelarna i den första rundan under fredagen 26 juni medan spelarna i andra till sjunde rundan väljs under lördagen den 27 juni.

Men redan i natt, svensk tid, avgörs NHL:s årliga draftlotteri.

Så fungerar NHL:s draftlotteri

Efter att grundserien i NHL avslutats håller ligan varje år ett lotteri för att avgöra vilken ordning de lag som missat slutspel får välja. Ju färre poäng laget skrapade ihop i grundserien, ju bättre odds har man att få välja först. Efter säsongen 2025/26 innebär det att Vancouver Canucks har störst möjlighet att vinna förstavalet då det var grundseriens sämsta lag. De har 25,5 procents chans att vinna förstavalet. Därefter minskar chansen för varje position.

Det ska dock noteras att ett lag maximalt kan flytta upp tio positioner i lotteriet. Det innebär att endast de tio sämst rankade lagen har chansen att drafta först.

Odds i NHL:s draftlotteri 2026

Rank Lag Odds för 1:a-valet 1 Vancouver Canucks 25,5 % 2 Chicago Blackhawks 13,5 % 3 New York Rangers 11,5 % 4 Calgary Flames 9,5 % 5 Toronto Maple Leafs ** 8,5 % 6 Seattle Kraken 7,5 % 7 Winnipeg Jets 6,5 % 8 Florida Panthers * 6,0 % 9 San Jose Sharks 5,0 % 10 Nashville Predators 3,5 % 11 St. Louis Blues 3,0 %



* Floridas förstaval är topp 10-skyddat (annars tillfaller det Chicago Blackhawks till en följd av Seth Jones-trejden)

** Torontos förstaval är topp 5-skyddat (annars tillfaller det Boston Bruins till en följd av Brandon Carlo-trejden)

Övriga 16 NHL-lag, som kvalificerat sig för Stanley Cup, kommer att få sina draftpositioner avgjorda efter hur de presterar i slutspelet. Vinnaren av Stanley Cup väljer vanligtvis som 32:a och sista lag i den första rundan, men i år är det Ottawa Senators som får det valet. Detta till en följd av Jevgenij Dadonov-trejden 2021.

Bakgrund: Ottawa och Dadonov-affären

Som en följd av regeländringar i draftlotteriet som trädde i kraft 2021 kan ett lag maximalt avancera tio placeringar från sin slutposition i tabellen. Det innebär att endast de elva sämsta lagen har en chans att vinna förstavalet i draften.

Därför skiljer sig de faktiska oddsen från de publicerade. Enligt de ursprungliga siffrorna har laget på plats 32 en chans på 18,5 procent – vilket var korrekt när alla 16 lag utanför slutspel deltog i kampen om förstavalet. Nu fördelas istället sannolikheten från de fem lag som inte längre kan vinna förstavalet till det sämsta laget, vilket höjer oddsen till 25,5 procent.

Det är också värt att notera att NHL tidigare har beslutat att Ottawa Senators tvingas avstå sitt eget förstaval i draften 2026. Beslutet är en bestraffning för klubbens roll i den ogiltigförklarade affären mellan Vegas Golden Knights och Anaheim Ducks inför trade deadline 2022.

Ligan slog fast att Senators inte hade varit tillräckligt transparenta gentemot Vegas Golden Knights kring trejd-skyddet i Dadonovs kontrakt när den rutinerade yttern trejdades till Vegas 2021.

När Golden Knights senare försökte trejda Dadonov vidare till Anaheim Ducks skedde det utan vetskap om att Ducks fanns med på spelarens no-trade-lista.

Till slut gav NHL tillbaka Ottawas förstaval – men med villkoret att det blir val nummer 32 i första rundan, istället för att motsvara lagets faktiska slutplacering i tabellen.

Senaste resultaten i NHL:s draftlotteri