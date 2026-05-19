KLART: Flyttar hem – skriver SHL-kontrakt

23-årige Oskar Jellvik vänder hem till Sverige efter fyra år på college. Det blir dock inte spel i Djurgården, utan Rögle BK.

– Oskar kommer passa väldigt väl in hos oss, säger Rögles sportchef Hampus Sjöström om forwarden.

Oskar Jellvik flyttar hem till Sverige – väljer Rögle. Foto: Bildbyrån och Simon Eld (montage).

Efter TV-pucken värvades han in av Djurgården och var länge en av klubbens främsta löften. Men när det nu blivit dags att vända hem hamnar Oskar Jellvik i Skåne och Rögle BK.

Precis som Expressen tidigare rapporterat är det dags för forwarden att ta klivet in i SHL efter fyra år på Boston College. Överenskommelsen som presenteras är ett tvåårskontrakt. Detta trots att Jellvik endast kom till spel vid nio tillfällen 2025/26 – på grund av skada.

– Oskar kommer passa väldigt väl in hos oss. Han kommer med högt driv där han tävlar i varje situation, bra spelsinne där han hittar rätt ytor både med och utan puck. Kommer från ett par skadedrabbade säsonger men där han nu fått rätsida på kroppen och vi ska hjälpa honom att låsa upp den höga potential vi vet att han besitter, säger Rögles sportchef Hampus Sjöström på lagets sajt.

Oskar Jellvik har tidigare representerat U16-, U17-, U19- och U20-landslaget. Han kom femma i U20-seriens skytteliga sista året i Sverige, och fortsatte sedan på det spåret efter ett anpassningsår i Nordamerika. Just Boston Bruins, som har bra koll på stadens college, valde Jellvik i femte rundan av NHL-draften 2021.

