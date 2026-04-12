”Bästa coachen utanför NHL” lyckades igen – femte titeln på fyra år

Tre mästerskapstitlar på college och två JVM-gild – inom loppet av fyra år. Amerikanen David Carle fortsätter att leva upp till epitetet ”den bästa coachen utanför NHL”. I natt ledde 36-åringen University of Denver till sin fjärde titel på nio år. Trots det ser NHL ut att få vänta på den unge tränaren…

David Carle har lett University of Denver till sin tredje collegetitel på fyra år. Foto: David Buono/Icon Sportswire

Ett medfött hjärtfel avslutade hans egen lovande hockeykarriär i förtid.

Det har inte hindrat David Carle från att nå stora framgångar inom ishockeyn.

När University of Denver i natt besegrade University of Wisconsin med 2–1 i finalen i ”Frozen Four” var det tredje gången sedan 2022 som Carle ledde ”Pioneers” till mästerskapstiteln i den amerikanska collegehockeyn. Lägg därtill att han var assisterande coach när skolan vann mästerskapet 2017.

Men det stannar inte där.

2024 och 2025 klev David Carle också in som förbundskapten för de amerikanska JVM-lagen – och vann guld båda gångerna. Först i Göteborg efter finalsegern mot Juniorkronorna och därefter i fjolårets final mot Finland i Ottawa. När han inför den här säsongen valde att tacka nej till en fortsättning i det amerikanska båset tog guldsviten slut – USA åkte ut redan i kvartsfinalen mot Finland i Minnesota.

Raised the standard to 𝙀𝙇𝙀𝙑𝙀𝙉



The Pioneers are once again atop the mountain for a historic 11th national championship.#GoPios | #C11ampions pic.twitter.com/cmOlVsFGxL — Denver Hockey (@DU_Hockey) April 12, 2026

David Carle har jagats av NHL-klubbar

36-åringens facit med tre mästerskapstitlar på college och två JVM-guld inom loppet av fyra år är svårslaget. Det är också därför NHL-klubbarna har stått i kö för att försöka locka honom bort från Denver – utan framgång.

Inför den här säsongen ryktades både Anaheim Ducks och framför allt Chicago Blackhawks ha legat på hårt för att kontraktera den framgångsrike coachen. De fick nobben.

Anledningen är att Carle har en ung familj och är väldigt nöjd med livet som collegetränare. Han har sagt att han är villig att ta klivet till NHL när han känner sig redo, innan dess kommer varken pengar eller uppmärksamhet att få honom att överge University of Denver.

– Det är en väldigt speciell plats att vara på, att bo och arbeta, säger David Carle till The Athletic.

– Det är väl dokumenterat vad universitetet betyder för mig och vad jag betyder för universitetet – hoppas jag. Det är en total laginsats, och det är det jag älskar med vår verksamhet.

Det bådar gott för University of Denver – som av allt att döma får behålla sitt unga stjärnskott i båset även kommande säsong.