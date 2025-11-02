Torontobacken får lämna sjukhus efter skräckbilderna

Nattens möte mellan Philadelphia och Toronto innehöll otäcka scener. Chris Tanev togs av isen på bår efter en kollision med Matvej Mitjkov. Under söndagen kommer dock lugnande besked: backen har fått lämna sjukhus.

Chris Tanev skjutsades ut på bår från nattens möte mellan Toronto och Philadelphia. Foto: AP Photo/Derik Hamilton

Positiva nyheter för en av Toronto Maple Leafs toppbackar.

Laget meddelade på söndagen att backen Chris Tanev, 35, skrivs ut från ett sjukhus i Philadelphia återvänder till Toronto.

The Maple Leafs announced today that defenceman Chris Tanev was evaluated overnight in Philadelphia for precautionary purposes, has been discharged this morning, and will return home to Toronto. — Leafs PR (@LeafsPR) November 2, 2025

Tanev hölls kvar på sjukhuset över natten som en försiktighetsåtgärd efter en otäck incident under mötet mellan Maple Leafs och Philadelphia Flyers natten mot söndag.

Halvvägs in i tredje perioden, när Tanev försöker döda ett numerärt underläge, kolliderar han med Flyers-forwarden Matvej Mitjkov nära Leafs blålinje. Tanev blir liggande på isen och får snabbt vård av medicinsk personal. Han förs sedan av isen på bår, men hann ge tummen upp till publiken på väg ut.

a stretcher was called out for Tanev after this pic.twitter.com/2yuqnPF88a — Omar (@TicTacTOmar) November 2, 2025

Chris Tanev missade fyra matcher med hjärnskakning

Det var Tanevs första match sedan han återvänt från en hjärnskakning. Han hade missat de fyra föregående matcherna, där Toronto tog två segrar utan honom i laget.

Tanev noterades för en assist till Jake McCabes mål i den andra perioden och var +2 i plus/minusstatistiken på 14:50 i istid. Leafs vann matchen med 5–2.

Det finns ännu inga rapporter om huruvida Tanev kommer att missa fler matcher till följd av skadan.

På åtta matcher så här långt har Toronto-sonen stått för två assist och har +5 i plus/minusstatistiken, med ett snitt på 17:20 i istid per match. Han är inne på sin andra säsong av ett sexårskontrakt som han skrev i juli 2024. Avtalet har en lönetaksträff på 4,5 miljoner dollar per säsong till och med säsongen 2029/30.

Source: Christopher Tanev @ Elite Prospects