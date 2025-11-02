Toronto vann med 5–2 mot Philadelphia

Nicholas Robertson matchvinnare för Toronto

Fyra raka mål av Toronto

Bortalaget Toronto segrade i Wells Fargo Center mot Philadelphia i NHL. 2–5 (1–1, 0–2, 1–2) slutade matchen på söndagen.

Pittsburgh nästa för Toronto

Första perioden var jämn. Philadelphia inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Christian Dvorak efter 1.13, men Toronto kvitterade genom Auston Matthews efter 6.19. I andra perioden var det Toronto som var vassast och gick från 1–1 till 1–3 genom mål av Jake Mccabe och Nicholas Robertson. Efter 0.33 i tredje perioden ökade Toronto på till 1–4 genom Easton Cowan.

Tyson Foerster reducerade dock för Philadelphia med bara fyra minuter kvar att spela och skapade spänning.

Toronto kunde dock avgöra till 2–5 med 18 sekunder kvar av matchen genom Calle Järnkrok.

Nästa motstånd för Philadelphia är Calgary. Lagen möts måndag 3 november 01.00 i Wells Fargo Center. Toronto tar sig an Pittsburgh hemma tisdag 4 november 01.30.

Philadelphia–Toronto 2–5 (1–1, 0–2, 1–2)

NHL, Wells Fargo Center

Första perioden: 1–0 (1.13) Christian Dvorak (Nikita Grebenkin, Travis Konecny), 1–1 (6.19) Auston Matthews (Morgan Rielly, Nicholas Robertson).

Andra perioden: 1–2 (28.17) Jake Mccabe (Chris Tanev, Matias Maccelli), 1–3 (37.37) Nicholas Robertson (Matthew Knies, John Tavares).

Tredje perioden: 1–4 (40.33) Easton Cowan (John Tavares), 2–4 (56.08) Tyson Foerster, 2–5 (59.42) Calle Järnkrok (Dakota Joshua, Simon Benoit).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Philadelphia: 3-0-2

Toronto: 3-0-2

Nästa match:

Philadelphia: Calgary Flames, hemma, 3 november

Toronto: Pittsburgh Penguins, hemma, 4 november