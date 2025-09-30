Ranking: Topp-40 inför NHL-draften 2026

Säsongen 2025/26 har smugit i gång på de flesta ställen. Då har Steven Ellis satt ihop en ny ranking inför 2026 års NHL-draft – en topp-40-ranking som innefattar inte mindre än sju (!) svenska spelare bland de 32 första som kan väljas i förstarundan.

Ivar Stenberg, Viggo Björck och William Håkansson är tre av sju (!) svenskar som rankas i första rundan av NHL-draften. Foto: Bildbyrån

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts från engelska till svenska.

Medan NHL ännu inte har spelat några meningsfulla matcher säsongen 2025/26 är resten av hockeyvärlden i full gång.

NCAA är den enda ligan med spelare aktuella för NHL-draften 2026 som ännu inte släppt pucken. Utöver det har CHL, USHL, CJHL och de olika europeiska proffs- och juniorligorna redan sett spelare samla på sig värdefull speltid tidigt på säsongen.

Vi började säsongen med World Junior Summer Showcase, där ett antal toppnamn inför NHL-draften 2026 – inklusive Gavin McKenna och Ivar Stenberg – såg starka ut. Därefter följde Hlinka Gretzky Cup, den första stora scoutingturneringen för spelare som vill stärka sina chanser inför valet nästa juni.

Det är fortfarande för tidigt att ge djupa, detaljerade tankar om nästa generation hockeytalanger. Är draften djup? Det är svårt att säga. Däremot är spetsen definitivt bättre än vad vi såg förra året, särskilt med McKenna som går in i säsongen som en supertalang.

Efter att ha släppt en första topp 32-lista i juli kommer här Steven Ellis senaste draftlista för 2026:

Gavin McKenna. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

1. Gavin McKenna, FW

Penn State University, NCAA

När det gäller ren, rå talang är McKenna en av de bästa talanger vi har sett på flera år. Det finns helt enkelt inga tekniska brister i hans spel. Han är en otrolig skridskoåkare, en enastående passningsspelare och en formidabel skytt. Ingen är mer tävlingsinriktad, smart eller skicklig än den kanadensiske forwarden. Han är nära toppen i nästan varje viktig kategori, och det ska bli spännande att se vad han kan åstadkomma på college i år efter att ha krossat WHL med 129 poäng på bara 56 matcher. Bli inte förvånade om han vinner Hobey Baker Award under sin första – och sannolikt enda – säsong på Penn State.

Keaton Verhoeff. Foto: Steven Ellis/The Nation Network

2. Keaton Verhoeff, B

University of North Dakota, NCAA

Verhoeff är den bästa backen i den här draftklassen, och vissa scouter tror att han kan gå etta. Han hade en rookiesäsong med 21 mål och 45 poäng för Victoria Royals i fjol och var en av de bästa backarna både i U17 World Challenge och U18-VM. Verhoeff hade det lite kämpigt stundtals i Hlinka Gretzky Cup, men det är svårt att ta en insats där alltför seriöst med tanke på att turneringen spelas mitt i sommaren och ingen är på topp. Verhoeff bör inte ha några problem att anpassa sig till äldre NCAA-motstånd som en 193 cm lång back. Han är unik i att han kombinerar storlek, skicklighet och rörlighet. Jag skulle inte skriva ner Verhoeffs namn som nummer 2 med en permanent penna, men han ser ut som ett givet topp 3-val, oavsett vad.

Ivar Stenberg. Foto: Bildbyrån

3. Ivar Stenberg, FW

Frölunda, SHL

Stenberg inledde säsongen 2025–26 med ett hattrick under World Junior Summer Showcase. Han spelar mot män i SHL just nu, och även om det inte är lätt för en 17-åring har han hittills spelat omkring 14 minuter per match. Som yngre bror till St. Louis Blues-talangen Otto Stenberg är Ivar exceptionellt smart, rör pucken väl och kan slå nästan vem som helst i 1-mot-1-situationer. Siffrorna ljuger inte heller – han gjorde imponerande 51 poäng på 29 matcher internationellt förra året, inklusive åtta mål och 13 poäng i U18-VM. Stenberg är den bästa forwarden bakom McKenna, och jag tycker att han förtjänar betydligt mer uppmärksamhet än han får just nu.

Ryan Lin. Foto: Steven Ellis/Daily Faceoff

4. Ryan Lin, B

Vancouver Giants, WHL

Med många av de bästa CHL-talangerna som tidigt väljer NCAA är Giants nog mycket nöjda över att Lin valde att återvända. Han var Kanadas bästa spelare på landets Hlinka-läger och var utan tvekan en av turneringens bästa backar. Han kanske inte är stor, men han är smart och har färdigheter nog att ta sitt spel till nästa nivå. Jag gillade honom i U17-sammanhang, men det känns som att han har blivit betydligt mer självsäker på sistone. Hans beslutsfattande är redan nära toppen i den här draftklassen, och hans skridskoåkning gör att han kan åka ifrån motståndare. Verhoeff har fördelen inför säsongen, delvis på grund av storleken, men Lin kan mycket väl vara den mest skickliga backen individuellt i år. Däremot blev inte en enda back på 180 cm draftad 2025, vilket sannolikt kommer att påverka hans position negativt – men det borde det inte göra.

Tynan Lawrence. Foto: Steven Ellis/The Nation Network

5. Tynan Lawrence, C

Muskegon Lumberjacks, USHL

Lawrence kan ha varit Kanadas mest imponerande forward i Hlinka Gretzky Cup. Scouter visste att han var bra, men han dominerade stundtals helt med och utan puck. Tillbaka i Muskegon förra året landade Lawrence strax under en poäng per match. Det gav honom en av de mest produktiva säsongerna av en U17-spelare i USHL:s historia. Boston University-rekryten kombinerade skicklighet och lite tuffhet i Muskegon, där han tog en viktig roll direkt. Han är ett dynamiskt offensivt hot som kan dominera puckinnehavet, och hans tvåvägsspel är utmärkt utan att offra offensiven.

6. Ethan Belchetz, FW

Windsor Spitfires, OHL

Belchetz älskar att skapa kaos närhelst han kan vara fysisk. Powerforwarden spelar med massor av skicklighet och har redan visat att han kan övermanna motståndare gång på gång i år. Han vinner i stort sett varje fysisk kamp han ger sig in i, både offensivt och defensivt. Belchetz kommer att bli ett riktigt monster den här säsongen – jag skulle inte vilja möta honom i en 1-mot-1-situation, för han kan köra över vem som helst – och om han inte behöver det, slår han dig med sina snabba händer. Du hittar inte många bättre powerforwards än en som mäter 196 cm och väger 103 kilo.

7. Ryan Roobroeck, C

Niagara IceDogs, OHL

Som en forward född sent 2007 har Roobroeck ett extra utvecklingsår jämfört med de flesta spelare i den här årskullen. Kommer det att betala sig? Han gjorde otroliga 41 mål och 87 poäng förra året och fyllde på med ytterligare nio poäng i U18-VM med Kanada. Roobroeck förväntas få en nyckelroll i Niagara, som tippas bli en utmanare. Den 193 cm långa centern har ett fantastiskt skott, men han vet också hur man spelar i specifika roller. Han älskar att hålla sig runt målet, och hans tvåvägsspel har tagit stora steg de senaste åren.

8. Mathis Preston, FW

Spokane Chiefs, WHL

Preston hade en fantastisk rookiesäsong med Spokane i fjol och är redan en av de främsta poänggörarna i CHL säsongen 2025–26. Lägg till en stark insats i Hlinka så är det svårt att inte bli förtjust i Prestons spel. Han älskar att rusa in i öppna ytor och utnyttjar minsta lilla lucka du ger honom. Han kombinerar fart med skicklighet och hög hockey-IQ, vilket gör att han konsekvent kan skapa kvalitativa målchanser. Han kommer inte behöva vänta länge på att höra sitt namn ropas upp på draftdagen.

9. Daxon Rudolph, B

Prince Albert Raiders, WHL

Rudolph är en 185 cm lång och 88 kilo tung back som kan göra livet surt för sina motståndare. Han har en stark tvåvägsmedvetenhet och har sett mer engagerad ut med pucken tidigt i år än under större delen av säsongen 2024–25. Rudolph är skicklig på att få ut pucken ur egen zon samtidigt som han bidrar i offensiven. Jag tycker också att han är en bättre skridskoåkare än vad vissa ger honom erkännande för. Han kan ta sig an de bästa i 1-mot-1-situationer, både med och utan puck.

Viggo Björck. Foto: Bildbyrån

10. Viggo Björck, C

Djurgården, SHL

Björck tog en plats i Djurgårdens SHL-lag efter träningslägret, där han bland annat spelade tillsammans med Chicago Blackhawks-talangen Anton Frondell. Björck har haft det kämpigt med poängproduktionen i början, men det är att vänta av en 17-åring i en av världens bästa ligor. Han har faktiskt fått en del positiv feedback från europeiska scouter för sin förmåga att jaga puckar och skapa spel. Han är dessutom ganska fysisk för att bara vara 178 cm lång. Jag skulle gärna se att han bygger på med lite mer muskler, men han har bra vanor som scouter älskar att se.

11. Adam Novotný, VF

Peterborough Petes, OHL

Novotný hade ett intensivt 2024/25 och kommer sannolikt få det igen i år. Han tog sig till JVM, vann silver i Hlinka Gretzky Cup och var en av få tjeckiska ljusglimtar i det avslutande U18-VM. Lägg till en hel säsong mot seniorer och det finns mycket att gilla. Han är en tvåvägsforward med mycket muskler och kan hantera den fysiska hockeyn på högsta nivå. Novotný har redan gott om erfarenhet från seniorspel och hoppas kunna använda det till sin fördel nu när han anpassar sig till livet i Kanada.

12. Xavier Villeneuve, B

Blainville-Boisbriand Armada, QMJHL

Med sina 178 cm är Villeneuve mycket mindre än man vanligtvis vill ha av en toppback. Men sett till ren skicklighet har Villeneuve allt som krävs. Han gjorde 62 poäng på 61 matcher i fjol, vilket var den fjärde bästa noteringen av en U18-back i QMJHL sedan 2000 (och den högsta av en spelare i draft-1-ålder). Villeneuve toppade det med åtta poäng på sju matcher i U18-VM, där han hjälpte Kanada till guld efter att knappt ha fått istid i slutskedet. Han har skicklighet i överflöd – men räcker det?

13. Chase Reid, B

Soo Greyhounds, OHL

Reid hade svårt att få speltid i NAHL i början av säsongen 2024–25 trots att han producerade. Men när han väl flyttade upp till OHL fick Reid spela nära halva matcherna vissa kvällar. Den 188 cm långa, rörliga backen har en stor ram och spelar med mycket kraft. Jag gillar verkligen hans skridskoåkning och tror att han kan klättra i rankingarna hos ett lag som letar efter en komplett offensiv back. Han har fått en bra start i Soo den här säsongen och jag förväntar mig minst 50 poäng innan han går vidare till Michigan State.

14. Carson Carels, B

Prince George Cougars, WHL

Carels är en 188 cm lång back som åker bra skridskor och stänger ner dig med sin rena fart. Jag gillade honom i Hlinka Gretzky Cup, där han kanske var Kanadas bästa defensiva back. Carels kommer inte att imponera med sina puckkunskaper, men han kompenserar med stark positionsspel och defensiva läsningar. De flesta av hans uppspel är smarta och han gör ett bra jobb med att minimera sina misstag. Behöver du någon som kan briljera defensivt, så är Carels din man.

Malte Gustafsson. Foto: Steven Ellis/The Nation Network

15. Malte Gustafsson, B

HV71 U20

Gustafsson spelar en smart tvåvägshockey och har visat glimtar av offensiv briljans. Han är enorm på 193 cm och gör ett utmärkt jobb med att stå i vägen för motståndare. Han gillar att tacklas, och även om det ibland ställer till problem så gillar jag hans sätt att försvara. Jag var inte särskilt bekant med Gustafsson inför sommaren, bortsett från några korta observationer. Men jag har verkligen gillat hans spel hittills i år och tror att han är en seriös kandidat för topp 15 i draften.

Marcus Nordmark. Foto: Bildbyrån/Aron Broman.

16. Marcus Nordmark, VF

Djurgården U20

Behöver du offensiv? Då är Nordmark din spelare, vilket han visade i Hlinka. Få spelare kan göra de dragningar han gör i powerplay, och hans förmåga att konsekvent vinna individuella dueller har gjort att han kunnat avsluta många kvalitativa anfall. Han utnyttjar öppna ytor och har fart och skicklighet nog att avgöra när det gäller. Nordmark ser redan utmärkt ut mot jämnåriga, och jag hoppas att han får chansen till några ordentliga matcher med A-laget i år.

17. Oliver Suvanto, C

Tappara, Liiga

Suvanto påverkar spelet på så många sätt – från sina hemjobb, till hur han stänger av ytor, till hur han tar sig in framför mål för att skapa chanser. Suvanto var en av mina favoritspelare i Hlinka, eftersom det alltid kändes som att han skapade offensiv och gjorde sina kedjekamrater bättre. Hittills har vi redan sett honom spela andracenter-minuter för Tappara, vilket är anmärkningsvärt för någon i hans ålder. Att han dessutom är 191 cm lång skadar inte.

Elton Hermansson. Foto: Aron Broman / BILDBYRÅN

18. Elton Hermansson, HF

MoDo U20

Hermansson har helt enkelt det där lilla extra. Man ser honom sällan glida runt utan att försöka åstadkomma något. Han är alltid aktiv runt målet och kan skjuta från i stort sett var som helst. Hermansson var en av Sveriges mest framträdande forwards i Hlinka, och jag ser verkligen fram emot att se honom internationellt under resten av året. På hemmaplan har han sett bra ut i MoDo, och det är bara en tidsfråga innan han växlar upp ytterligare.

19. Jack Hextall, C

Youngstown Phantoms, USHL

Hextall var en av de smartaste och mest kompletta spelarna i Hlinka Gretzky Cup. Han är inte storvuxen, men han kompenserar med stark hockeysense, fart och utmärkta puckskills. Jag tyckte att han spelade sin mest effektiva hockey i turneringens inledning, men han var också en drivkraft i powerplay och användbar defensivt. Pucken verkade klistrad vid hans klubba. Tillbaka i USHL har vi sett mycket av samma spel, och jag förväntar mig en jättesäsong från Phantoms-stjärnan, som kan bli den första amerikanen som draftas i år.

20. Tomas Chrenko, C

HK Nitra, Slovakien

Chrenko stod för en helt galen insats i U18-VM i april. Slovakien hade inte tillräckligt med offensiv när han inte var på isen, och han förtjänade verkligen mer uppskattning i all-star-sammanhang. Han är en flitig avslutare som krossade den slovakiska U20-ligan och sedan såg bra ut mot seniorer i både högsta och näst högsta ligan. Han har redan levererat starka siffror den här säsongen, och jag ser fram emot att se vad han kan åstadkomma när han väl tar klivet till Nordamerika.

Oscar Holmertz. Foto: Aron Broman / BILDBYRÅN

21. Oscar Holmertz, C

Linköping, Sverige U20

Holmertz var en av mina favoritspelare i Hlinka. Han är en snabb forward som driver mot mål och är lika farlig som passningsläggare som avslutare. Holmertz kliver sällan in i zonen utan en tydlig plan, vilket gör att han ofta kan avsluta själv eller leverera en passning som leder till en farlig målchans. Han har sett bra ut i U20-spel och lär fortsätta vara en av Sveriges ledande U18-landslagsspelare.

22. Oscar Hemming, C

Kitchener Rangers, OHL

Efter att hans bror Emil Hemming draftades i första rundan av Dallas Stars för två år sedan, hoppas Oscar på en liknande resa. Han är redan 193 cm lång och använder sin storlek för att dominera med pucken. Han visade det i Hlinka Gretzky Cup, där han gjorde fyra mål och sex poäng på fem matcher medan han spelade i olika roller i laget. I år spelar han för Kitchener i OHL, där han får chansen att lära av en rad NHL-talanger som Luca Romano, Jack Pridham och Christian Humphreys.

Niklas Aaram Olsen. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån.

23. Niklas Aaram Olsen, VF

Örebro Hockey U20

Jag blev mycket imponerad av ”NAO” under U18-VM där han var en av de mest delaktiga spelarna i sitt lag. Han levererade otroliga siffror redan i U16 i Sverige och visade att han inte hade några problem att hävda sig även mot U18-motstånd. Förra säsongen spelade han en hel säsong i svenska U20-ligan och gjorde det mycket bra. Dessutom hade han en stor roll i Norges juniorlandslag. Håll utkik efter Aaram Olsen i Norges lovande nya generation av hockeytalanger.

24. Nikita Klepov, VF

Saginaw Spirit, OHL

Klepov är en skicklig ytter som ständigt hittar ytor och skapar fart i spelet. Forwarden i Saginaw Spirit är mycket bra på att ta pucken in i zonen och initiera anfall. Han har inte storleken på sin sida, men han har hög hockey-IQ och spelar med mycket skicklighet. Jag är spänd på att se hur han utvecklas i OHL, för han är verkligen en lovande talang – även om jag gärna hade sett honom lite starkare fysiskt.

25. Alessandro Di Iorio, C

Sarnia Sting, OHL

Di Iorio gör ett utmärkt jobb med att driva mot mål och skapa kvalitativa målchanser. Han är stark, men kan också slå dig med snabba händer om det behövs. Han känns så listig – som om han gör ett fantastiskt jobb med att glida in i zonen obemärkt, vilket gör att han kan hamna i högkvalitativa målchanser. Förvänta dig en stor säsong av honom som en komplett forward i Sarnia.

26. Tobias Tomik, C

Vancouver Giants, WHL

Tomik är en skicklig forward som kan styra spelets tempo. Jag gillade honom i de senaste två U18-VM eftersom det ofta såg ut som att han skapade magi i offensiv zon. Han är en kraftfull skridskoåkare som jobbar hårt och spelar med lite edge. I år spelar han i WHL, där han får chansen att leda samtidigt som han anpassar sig till livet i Nordamerika.

27. Caleb Malhotra, C

Brantford Bulldogs, OHL

Sonen till mångårige NHL-centern Manny Malhotra har fått en av de hetaste starterna i CHL. Den smarta centern stod för en galen fempoängsmatch mot Sudbury nyligen och har minst en poäng i alla sina tre matcher hittills. Malhotra gjorde övergången från NCAA och har imponerat stort med sitt rörelsesätt, sin spelförståelse och hur han sätter upp anfall. Bulldogs är ett tungt lag i år och Malhotra visar redan varför han är så bra.

28. Beckham Edwards, VF

Sarnia Sting, OHL

Edwards är som en virvelvind, jagar motståndare för att sno puckar och skapa chanser varje gång man ser honom. Det känns alltid som att han sparar sin bästa hockey till tredje perioden, där hans energiska natur gör att han kan överlista motståndarna offensivt. Han är snabb, smart och jobbar stenhårt varje byte. Jag ser honom som en sen förstaval, men jag skulle inte bli förvånad om hans arbetsmoral skjuter honom in i topp 15.

29. Adam Valentini, C

University of Michigan, NCAA

Valentini är så energisk att han kan jaga pucken hela matchen utan att tappa tempo. Han kan vara svår att hantera runt mål eftersom man nästan aldrig hänger med hans fötter. Jag gillar också hur han driver mitten av zonen. Han hade en stark insats i Hlinka Gretzky Cup – han syntes överallt hela tiden. Jag är nyfiken på att se hur han anpassar sig till NCAA efter att ha lämnat sitt OHL-åtagande i början av träningslägret.

30. Lars Steiner, C

Rouyn-Noranda Huskies, QMJHL

Steiner kommer från ett spännande år där han gjorde 60 poäng i QMJHL och även representerade Schweiz i JVM. Den 178 cm långa forwarden är en skicklig spelfördelare med ett utmärkt handledsskott. Steiner är dessutom bra på att läsa spelet – han är väldigt smart och gör få misstag när det gäller passningar. Schweiz hade bara två spelare draftade 2025, men Steiner kan kompensera för det om han stannar i första rundan. Hittills har det sett bra ut med Huskies i år.

William Håkansson. Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN

31. William Håkansson, B

Luleå Hockey, SHL

Håkansson har varit lång sedan ung ålder – 193 cm skadar inte. Han spelar redan mot seniorer och ser inte malplacerad ut med sin fysiska stil. Seriöst, han gör allt för att hindra dig från att komma nära målet, även om det ibland leder till utvisningar. Håkansson rör sig bra och är en duglig spelfördelare, så jag tror inte att han blir en av de där stora spelarna som bara kan krossa folk.

32. Olivers Mūrnieks, C

Saint John Sea Dogs, QMJHL

Mūrnieks är kanske en av de mest hypade lettiska talangerna någonsin – och potentiellt en förstavalsspelare. Den 2008-födda centern är skicklig, dynamisk och har redan spelat viktiga minuter med Lettlands U20-lag. Mūrnieks tar sig bra igenom mitten av banan och använder sin solida, starka ram för att hamna i målchanser utan större svårighet. Han har fått en flygande start med Sea Dogs, vilket man verkligen gillar att se.

33. Braidy Wassilyn, VF

Niagara IceDogs, OHL

Jag förstår oron kring hans spel, men jag är fortfarande en troende. Wassilyn var en av GTHL:s största stjärnor 2023–24, så förväntningarna var höga inför hans rookiesäsong i OHL. Han missade precis 40-poängsgränsen, men visade att han är en pålitlig spelfördelare. IceDogs är ett starkt lag i år och jag förväntar mig att Wassilyn – som är Boston University-commit – kommer att blomstra. Han har ett bra skott, men behöver använda det oftare. Wassilyn kan göra kostsamma misstag när han slarvar, men han har skickligheten för att klara det.

34. Mikey Berchild, VF

USNTDP

Berchild är liten men väldigt farlig. University of Denver-commit missade viss tid förra året på grund av en skada, men var ändå produktiv med både U17- och U18-lagen. Berchild har skickligheten för att gå top 10 – men kommer 175 cm att påverka hans draftläge? Det gjorde det inte i U18-VM, det är säkert. Om han kan bygga på kroppen under säsongen kan han överlista storleksproblemen. Jag vill se honom fortsätta skjuta på mål, för när han är på topp är han extremt farlig.

35. Viktor Fjodorov, C

Chajka Nizjnij Novgorod, MHL

Fyodorov hade ett starkt år internationellt med Rysslands U17-lag förra året och har dragit stor uppmärksamhet tack vare sitt skickliga spel. Han är en bra spelfördelare, men lägger också mycket muskler i sina skott. Fyodorov är inte stor, men har fart och händer för att vara en riktig snabbspelare. Lite fysisk tillväxt skulle inte skada – och han behöver ett offensivt uppsving tidigt efter en statistiskt sett långsam start.

36. Nikita Sjtjerbakov, B

Salavat Yulaev Ufa, KHL

NHL-lag gillar stora ryska backar, och Sjtjerbakov är nästa på listan. Den 196 cm långa backen tog steget upp till en heltidsroll i KHL den här säsongen (ovanligt för en 17-åring, särskilt en som inte spelade en enda KHL-match året innan) och ser inte malplacerad ut. Han är stark men rör sig bra – vilket är viktigt för en större back. Sjtjerbakov är mycket intressant, och jag förväntar mig att han klättrar på listan när jag ser mer av honom.

37. Colin Fitzgerald, C

Peterborough Petes, OHL

Fitzgerald kommer aldrig bli en ren producent i NHL. I stället kämpar han hårt och förlorar sällan en duell om pucken. Han är väldigt svår att stoppa framför mål och har också bra fart för en powerforward. Jag tror att hans skott fortfarande är under utveckling och att han kan vara en medioker passningsläggare, men han är väldigt tävlingsinriktad och bör ha inga problem att ta en plats i NHL. Om Fitzgerald finslipar sitt puckspel har han allt som krävs för att säkra en förstavalplats.

38. Jegor Sjilov, C

Victoriaville Tigres, QMJHL

Shilov har fått en lovande start i QMJHL efter att ha delat förra året mellan AAA och USHL. Han var för dominant för AAA, men verkade spela lite ikapp mot USHL-spelare förra året. Just nu verkar hans självförtroende vara skyhögt, och han visar hög skicklighet med pucken. Han är snabb, aggressiv och smart – om han kan hålla sitt heta spel, kommer han klättra på dessa rankings.

39. Adam Nemec, VF

HK Nitra, Slovakien

Nemec är lillebror till New Jersey Devils-backen Simon Nemec, så han har goda hockeygener. Adam har spelat mot seniorer i Slovakien och utvecklat både muskler och fart. Han är inte en högproducerande spelare, men han är smart och vinner många individuella dueller. Han är en bra talang, men jag är inte säker på vilken typ av spelare han kommer bli i dagsläget.

40. Casey Mutryn, C

USNTDP

Mutryn flyttade upp till U18-laget och gjorde goda siffror som sekundär poängproducent. Han är mångsidig – även om han kan göra poäng, gillar jag hans fysiska spel och arbetsmoral, vilket kan göra honom till en bra tredjecenter. Han är smart, kämpar hårt och kan skapa kemi med nästan alla. Mutryn kommer från en bra hockeyfamilj – hans bror Teddy draftades som 95:e spelare av San Jose Sharks förra året, och hans pappa Scott spelade quarterback i New England Patriots organisation.

Precis utanför topp-40: J.P. Hurlbert, HF; Pierce Mbuyi, VF; Filip Novák, VF; Albert Smits, VH-back; Cooper Williams, C; Blake Zielinski, HF