Superstjärnornas hyllning till Leo: "Snarare underbetald"

Imorgon får vi till sist veta om Anaheim Ducks matchar Philadelphia Flyers monsterbud, värt totalt 90 miljoner dollar över de kommande fem åren, på Leo Carlsson. Om man väljer att matcha blir Carlsson kvar i Anaheim, och får en årslön på i snitt 18 miljoner dollar per år. Om de inte matchar får han samma pengar fast i Philadelphia - och Anaheim kompenseras med fyra förstarundeval i de kommande fyra NHL-drafterna.

Carlsson blir NHL bäst betalda spelare när kontraktet formellt börjar gälla i morgon kväll, och kommer bara under de kommande tolv månaderna få 39 miljoner dollar. Men han är värd varenda krona menar Brady Tkachuk och Matthew Tkachuk i brödernas egen podcast "Wingmen".

– 18 miljoner är inte en överbetalning över huvud taget. Han är otrolig. Han är så bra som han sägs vara. Han blir snarare underbetald. Så bra tycker jag han är. Och han är så kul att titta på, säger Brady och får medhåll av sin storebror.

– Ja, definitivt. Han är värd åtta förstarundor. Kanske mer, säger han.

– Det här är den typen av deals som kommer förändra läget för alla i NHL de kommande åren.

"Förtjänar det här"

Brady Tkachuk berör också ämnet att det anses vara "ofint" att dela ut ett offer sheet till ett annat lags stjärnspelare.

– Lönetaket går upp och lagens mindset har förändrats. Det är en oskriven regel att man inte ska göra det här, men i slutändan handlar det ju bara om att göra laget bättre.

– Jag tycker han förtjänar det här, med tanke på var den här sporten är på väg. Sporten är på en grymt bra plats just nu.

Brady Tkachuk trejdades tidigare under sommaren till Florida Panthers och är numera lagkamrat med sin bror.