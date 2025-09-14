Vem tar hem Calder Trophy som årets rookie i NHL 2025/26? Steven Ellis har tittat närmare på tio heta kandidater till att ta hem den åtråvärda trofén.

Ivan Demidov, Matthew Schaefer, Zayne Parekh och Ryan Leonard är spelare som nämns i Calder Trophy-racet inför säsongen 2025/26.

Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts från engelska till svenska.

Finns det ett roligare race i NHL än det kring Calder Trophy?

Varje år är det i princip samma kandidater som slåss om Norris, Hart, Vezina – du vet vilka. Men Calder Trophy är unik eftersom talangpoolen förändras varje säsong.

Montreal Canadiens back Lane Hutson tog hem Calder Trophy 2024/25 och dominerade PHWA:s omröstning med 165 förstaplatser – 150 fler än Calgarys Dustin Wolf på andraplats. Om Ivan Demidov får som han vill stannar Calder i Bell Centre i år också.

I dag tittar vi på några av de främsta kandidaterna till att vinna den åtråvärda utmärkelsen som årets rookie. Det här är inte en heltäckande grupp – en större lista kommer när vi vet vilka som tar plats i premiäruppställningarna. Istället är detta en första lista för att ge en försmak på talangerna som lär utmana om den prestigefyllda utmärkelsen under säsongen. Det finns en chans att några av dem inte ens blir heltids-NHL:are.

För att räknas med krävdes att spelaren redan har NHL-kontrakt. San Jose Sharks talang Michael Misa skrev på sitt NHL-kontrakt efter att den här listan sammanställts och är därför inte med här. Andra spelare som övervägdes men till slut lämnades utanför var San Joses Sam Dickinson, Ottawas Leevi Meriläinen, Minnesotas Danila Jurov, Edmontons Matt Savoie och Torontos Easton Cowan.

Här är en titt på tio namn du behöver känna till, sorterade i alfabetisk ordning efter lag:

Zayne Parekh har två fenomenala juniorsäsonger bakom sig. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Zayne Parekh, högerback, 19 (Calgary Flames)

Zayne Parekh kan vara den mest självsäkra talangen i hela hockeyn – och med all rätt. Han är unik i sitt sätt att kunna dominera i så många delar av spelet. Tidigt i juniorkarriären hade han det offensiva drivet, men gjorde för många misstag i egen zon. Det ser vi inte mycket av längre, vilket gjorde att han kunde nå tresiffriga poäng i Saginaw. Det finns ingen anledning för honom att återvända dit, men har han en given plats i Calgary Flames? Det avgörs efter träningslägret. Om inte, lär Parekh vara en stark kandidat till att bli toppback i Kanadas JVM-lag.

Source: Zayne Parekh @ Elite Prospects

Aleksandr Nikisjin dominerade i KHL – nu ska han testa vingarna i NHL. Foto: James Guillory-Imagn Images

Aleksandr Nikisjin, vänsterback, 23 (Carolina Hurricanes)

Nikisjin anslöt äntligen till Carolina Hurricanes inför slutspelet förra säsongen efter att fans väntat i flera år. Han har snabbt blivit en av de mest spännande backtalangerna och borde få topp-fyra-minuter direkt. Tidigare höll han sig mer på utsidan och spelade enkla passningar, men när han började ta större risker exploderade siffrorna i KHL. NHL-motståndare kommer tvinga fram snabbare och tuffare beslut, men Nikisjin har utvecklat en större skyndsamhet i sitt puckspel, särskilt i fjol. Han är stor, smart och skicklig med pucken – egenskaper som borde ge honom förstaparsminuter förr snarare än senare.

Source: Alexander Nikishin @ Elite Prospects

Sam Rinzel har vuxit ut till en best under sina collegeår. Foto: Talia Sprague-Imagn Images

Sam Rinzel, högerback, 21 (Chicago Blackhawks)

Efter en lysande college-säsong tog Rinzel klivet till proffsen och spelade över 20 minuter i samtliga av sina nio NHL-matcher för Chicago Blackhawks. Inte helt oväntat med tanke på hur farlig han var i collegeligan. Den 193 cm långe backen har inte bara storleken, utan gjorde dessutom 32 poäng på 40 matcher. Att han satte tio mål medan han spelade i alla spelformer och mot tuffa matchups för Minnesota är imponerande. Defensivt är Rinzel smart och betydligt bättre med pucken än scouter gav honom erkännande för inför draften 2022. Han borde snabbt utvecklas till en stabil NHL-back och kan mycket väl starta säsongen i topparet.

Source: Sam Rinzel @ Elite Prospects

Zeev Buium har inte gjort annat än att vinna under sin juniorkarriär. Foto: Matt Blewett-Imagn Images

Zeev Buium, vänsterback, 19 (Minnesota Wild)

Buium blommar verkligen i pressade lägen – och allt talar för att sådana kommer ofta i Minnesota Wild framöver. Han har redan ett imponerande CV med två JVM-guld, ett U18-guld och ett NCAA-mästerskap. Det finns utrymme för honom att bygga på mer muskelmassa, vilket skulle göra honom ännu mer effektiv tidigt. Många fans jämför hans collegeväg med Cale Makar, och även om han sannolikt inte når samma nivå i NHL bör Buium utmana om tunga minuter direkt för ett Wild som desperat vill ta nästa steg.

Source: Zeev Buium @ Elite Prospects

Ivan Demidov är förhandsfavorit till att vinna Calder Trophy. Foto: David Kirouac-Imagn Images

Ivan Demidov, högerforward, 19 (Montreal Canadiens)

Habs-fansen fick en liten försmak av Demidovs kapacitet under hans korta NHL-stint förra året. Nu är det dags på riktigt. Demidov satte nytt KHL U20-rekord med 49 poäng på 65 matcher – trots varierande istid med allt från bänkningar till toppkedjan. Han lät sig aldrig nedslås, tog chansen och gjorde alltid det bästa av situationen. Han ledde laget i poäng trots att han spelade under tio minuter i 20 matcher och till och med blev petad ibland. Demidov är extremt kreativ, kanske mer än någon annan talang i världen just nu. Han använder en stutter-step som förvirrar backar och gör honom svår att läsa. Det blir spännande att se vem han får spela med i Montréal Canadiens – men Habs-fansen har all anledning att vara förväntansfulla.

Source: Ivan Demidov @ Elite Prospects

Matthew Schaefer gick etta till New York Islanders i årets NHL-draft. Foto: Damian Dovarganes/AP/Alamy

Matthew Schaefer, vänsterback, 18 (New York Islanders)

Det är ovanligt att en förstavalare inte går direkt in i NHL, men Matthew Schaefer skulle gynnas av mycket speltid i OHL. Samtidigt är han så skicklig och smart att det inte vore någon överraskning alls om han vann Calder. Han är en exceptionell passningsspelare och det är bara en tidsfråga innan han slår igenom i NHL. Han läser spelet på en avancerad nivå, lurar ofta motståndare innan han gör en oväntad dragning och hittar rätt passning. Hans hockey-IQ är högt och scouter har svårt att hitta svagheter i hans spel. Vi får se hur redo han är på New York Islanders camp.

Source: Matthew Schaefer @ Elite Prospects

Gabe Perreault har redan hunnit testa på spel i NHL. Foto: Wendell Cruz-Imagn Images

Gabe Perreault, vänsterforward, 20 (New York Rangers)

Perreault hade två elektriska collegeår innan han debuterade i NHL i slutet av 2024/25. Även om hans siffror sjönk något som sophomore i Boston College visade han en stor förbättring utan puck. Utvecklingen de senaste två åren har varit mycket lovande och det finns god tro på att han kan göra avtryck direkt i NHL. Hans istid i debuten var tveksam, men potentialen är uppenbar – han hittar ytor och ser till att pucken hamnar där den ska. New York Rangers ser annorlunda ut i år efter att ha gått vidare från Chris Kreider, men förhoppningen är att Perreault får en passande roll.

Source: Gabe Perreault @ Elite Prospects

Jaroslav Askarov lär ta över förstaspaden i San Jose i vinter.

Foto: Neville E. Guard/Imagn Images/Bildbyrån

Jaroslav Askarov, målvakt, 23 (San Jose Sharks)

Den flerfaldige AHL All-Star-målvakten glänste i San Jose Barracuda i fjol och såg ut som en riktig etta i sina NHL-framträdanden. Det kan ta några år innan vi ser hans fulla potential, men med idealisk storlek och enorm atletisk förmåga är Askarov fortfarande den bästa målvaktstalangen i världen – precis som i fjol. Nu är det dags för honom att leva upp till hypen, och han får chansen i San Jose Sharks. Det är ovanligt svårt för en målvakt att vinna Calder (även om Wolf gav det en bra kamp i fjol), men Askarov borde ha övertaget på Alex Nedeljkovic inför campen och kan bli nyckeln till att Sharks klättrar några placeringar i tabellen.

Source: Yaroslav Askarov @ Elite Prospects

Jimmy Snuggerud väntas få en framträdande roll med St. Louis Blues. Foto: Jeff Le-Imagn Images

Jimmy Snuggerud, högerforward, 21 (St. Louis Blues)

Snuggerud avslutade 2024/25 starkt och lär utmana om en topp-sex-roll den här säsongen. Han var Hobey Baker-finalist två gånger och landade strax under 50 poäng med University of Minnesota, där han var lagets främsta offensiva vapen. Snuggerud har styrka, hög hockey-IQ och ett snabbt skott. Hans spel är redo för proffsnivån, och en säsong på 40–45 poäng i St. Louis Blues känns rimlig. Blues väntas inte bli särskilt bra i år, men Snuggerud lär bli en av deras ljusglimtar.

Source: Jimmy Snuggerud @ Elite Prospects

Ryan Leonard väntas lämna avtryck i NHL som rookie. Foto: Winslow Townson-Imagn Images

Ryan Leonard, högerforward, 20 (Washington Capitals)

Leonard gjorde sitt första NHL-mål i samma match som Alex Ovetjkin tangerade Wayne Gretzkys målrekord och visade sin typiska hårdhet i varje byte. Han har en vana att kliva fram i stora matcher och var en avgörande faktor i USA:s två raka JVM-guld 2024 och 2025, där han dessutom blev utsedd till turneringens MVP i januari. Leonard kan göra mål, tackla, skrämma och göra nästan allt för att bli en faktor. Han hade blandade resultat i sin NHL-debut, men det är inte lätt att gå direkt från college till NHL inför slutspelet. Leonard väntas starta säsongen i tredjekedjan men blir en central del i Washington Capitals framtidsbygge – han är tänkt att bli forwardsstjärnan i klubbens post-Ovetjkin-era.

Source: Ryan Leonard @ Elite Prospects