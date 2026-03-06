Svensken trejdas – återförenas med kompisen

Timothy Liljegren får byta klubb på ”deadline day” i NHL.

Han trejdas till Washington Capitals – och återförenas med vännen Rasmus Sandin.

Rasmus Sandin och Timothy Liljegren kommer att få spela tillsammans igen. Foto: Bildbyrån

Timothy Liljegren lämnar San Jose Sharks efter ungefär en och en halv säsong i klubben.

TSN:s insider Chris Johnston uppger nämligen att svensken trejdas under den sista timmen innan trade deadline. Ny klubbadress blir Washington Capitals. Det är ännu okänt vad för övriga delar kan ingå i trejden mellan San Jose och Washington.

Washington Capitals har nyligen trejdat bort backstjärnan John Carlson vilket öppnar upp en plats i deras backbesättning. Nu ser alltså Liljegren ut att kunna ta den lediga platsen i lagets försvar.

The Washington Capitals are acquiring Timothy Liljegren — Chris Johnston (@reporterchris) March 6, 2026

I och med trejden till Washington återförenas Liljegren därmed med nära vännen Rasmus Sandin. Liljegren och Sandin spelade tillsammans först i AHL med farmarlaget Toronto Marlies. Sedan spelade de båda tillsammans i Toronto Maple Leafs innan Rasmus Sandin trejdades till just Washington Capitals 2023. Sandin och Liljegren spelade sedan tillsammans för Tre Kronor under Hockey-VM samma år. Sedan dess har de däremot varit i olika klubbar men nu får de alltså chansen att spela tillsammans igen.

Timothy Liljegren draftades av Toronto Maple Leafs som 17:e spelare i NHL-draften 2017 och han fick sedan göra NHL-debut för Toronto under säsongen 2019/20. Efter flera år i Maple Leafs trejdades Liljegren sedan till San Jose Sharks i början av säsongen 2024/25. Under årets säsong har han stått för elva poäng på 43 matcher för Sharks. Totalt har han gjort 93 poäng på 307 NHL-matcher i sin karriär.

Source: Timothy Liljegren @ Elite Prospects