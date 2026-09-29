Ersätter Tkachuk – utsedd till ny lagkapten

Ottawa Senators har stått utan lagkapten sedan man trejdade Brady Tkachuk till Florida Panthers i somras. Men nu har klubben utsett en ersättare.

Backen Thomas Chabot får ansvaret att bära "C:et" inför sin tionde säsong med Senators. Det avslöjades av klubbens ägare Michael Andlauer och coachen Travis Green efter tisdagens träningspass.

Chabots fru Marion och nyfödda dotter var på plats i omklädningsrummet när beskedet kom. Den nyblivne kaptenen blev rörd av utnämningen och tackade Andlauer och general managern Steve Staios för förtroendet i ett kort tal.

Thomas Chabot ny lagkapten för Senators

Brady Tkachuk hade varit lagkapten för Senators sedan 2021 när han efter förra säsongen begärde att få en trejd från klubben. I slutet av juni skickades han till Florida där han återförenas med storebror Matthew Tkachuk.

Thomas Chabot var en av spelarna som var öppen med att han var besviken på Tkachuk.

– Man vill ha spelare som vill vara här. Man vill ha spelare som vill vara en del av det här laget och den här staden, säger veteranbacken när han mötte media i samband med att träningslägret startade.

Fransk-kanadensaren blir nu den elfte kaptenen i Senators sentida historia. Sedan lagets återinträde i NHL 1992 har bland andra Daniel Alfredsson och Erik Karlsson burit ansvaret som kaptener för klubben.

Chabot, 29, draftades av Ottawa Senators i första rundan som 18:e spelare 2015. Han debuterade för klubben i NHL 2016/17 och har sedan dess hunnit göra 335 poäng på 569 matcher. Bara Karlsson (518 poäng) och Wade Redden (410) har gjort fler poäng bland backarna i klubbens historia.

I Ottawa Senators finns svenskarna Linus Ullmark, Samuel Ersson, William Eklund, Fabian Zetterlund och nyförvärvet André Burakovsky.

Alla lagkaptener i Ottawa Senators historia

Laurie Boschman – 1992/93

– 1992/93 Gord Dineen, Mark Lamb & B rad Shaw – 1993/94

& – 1993/94 Randy Cunneyworth – 1994/95–1997/98

– 1994/95–1997/98 Aleksej Jasjin – 1998/99

– 1998/99 Daniel Alfredsson – 1999/00–2003/04 samt 2005/06–2012/13

– 1999/00–2003/04 samt 2005/06–2012/13 Jason Spezza – 2013/14

– 2013/14 Erik Karlsson – 2014/15–2017/18

– 2014/15–2017/18 Brady Tkachuk – 2021/22–2025/26

– 2021/22–2025/26 Thomas Chabot – 2026/27–