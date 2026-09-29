SDHL-veckan: Landslagsstjärnan närmar sig comeback
SDHL

SDHL-veckan: Landslagsstjärnan närmar sig comeback

Publicerad 29 september 2026 16:30
Ronnie Rönnkvist
Ronnie Rönnkvist
Reporter
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För Hockeysverige Plus läsare sammanfattar Ronnie Rönnkvist de hetaste händelserna från den gångna veckan i SDHL och plockar även ut veckans All-Star Team.

De  flesta lagen i SDHL har så här långt spelat fyra matcher. Serieledande Brynäs har fem matcher medan Djurgården endast tre. Det stora frågetecknet är såklart Frölundas inledning, där man just nu ligger sist med endast tre inspelade poäng. När hockeysverige.se frågade sportchefen, Kim Martin Hasson, om status på deras stjärna, Hanna Olsson, så trodde hon att det ligger nära till hands att hon är tillbaka efter sin skada.

Nu väntar ett landslagsuppehåll och nästa vecka kommer hockeysverige.se presentera sin skuggtrupp inför VM som inleds 6:e november i Danmark.

Några notiser från veckan:

  • Vi stannar kvar vid landslaget. När Erika Holst presenterade truppen till Finland fanns det en debutant med. Det handlar om Northeasterns målvakt Lisa Jönsson som har AIK som moderklubb, men har representerat MoDo i SDHL.

    – Först tänkte jag om det verkligen var sant. Otroligt kul. Jag känner mig stolt och glad över att de ville ta ut mig, berättade 22-åringen för hockeysverige.se.

    Lisa Jönsson har haft två väldigt framgångsrika år med Northeastern University.
    Lisa Jönsson har haft två väldigt framgångsrika år med Northeastern University.
    Foto: Privat
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