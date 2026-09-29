SDHL-veckan: Landslagsstjärnan närmar sig comeback

De flesta lagen i SDHL har så här långt spelat fyra matcher. Serieledande Brynäs har fem matcher medan Djurgården endast tre. Det stora frågetecknet är såklart Frölundas inledning, där man just nu ligger sist med endast tre inspelade poäng. När hockeysverige.se frågade sportchefen, Kim Martin Hasson, om status på deras stjärna, Hanna Olsson, så trodde hon att det ligger nära till hands att hon är tillbaka efter sin skada.

Nu väntar ett landslagsuppehåll och nästa vecka kommer hockeysverige.se presentera sin skuggtrupp inför VM som inleds 6:e november i Danmark.

Några notiser från veckan: