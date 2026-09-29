Efter trejden – målvakten missar resten av året

Toronto Maple Leafs värvade ytterligare en målvakt till organisationen som en del av en större trejd i måndags. Under tisdagen gav general manager John Chayka en uppdatering kring Elvis Merzlikins skadestatus.

Chayka hämtade in Merzlikins från Columbus Blue Jackets i trejden som samtidigt gav Toronto den offensiva stjärnan Kirill Martjenko. I motsatt riktning gick Maple Leafs egen talangfulle ytterforward Matthew Knies.

Merzlikins var redan skadad när trejden genomfördes och Chayka passade på att berätta mer om lettens rehabilitering från den axelskada han opererat när han mötte media för att kommentera affären.

– Elvis är just nu långtidsskadad, så han kommer att placeras på skadelistan. Prognosen är fyra till sex månader. Jag tror att det har gått ungefär en månad sedan ingreppet och vi kommer att fortsätta arbeta med honom och hans team för att se till att han får rätt rehabilitering. Vi hoppas att han kan komma tillbaka, sade Chayka under en presskonferens på tisdagen.

Elvis Merzlikins placeras på långtidsskadelistan

Merzlikins går in på det sista året av det femårskontrakt han ursprungligen skrev med Columbus. Kontraktet har ett lönetaksvärde på 5,4 miljoner dollar per säsong. Eftersom Maple Leafs redan ligger nära lönetaket kommer hans kontrakt att placeras på långtidsskadelistan.

Det är i nuläget oklart vilken roll Toronto ser framför sig för Merzlikins när han väl är tillbaka. Sergej Bobrovskij och Anthony Stolarz är etablerade som lagets målvakter.

32-årige Merzlikins, som är född i Riga, har spelat 274 grundseriematcher i NHL. Han har ett facit på 108–111–38, en räddningsprocent på 90,0, ett snitt på 3,22 insläppta mål per match och tolv hållna nollor.

Efter hela sin NHL-karriär i Columbus Blue Jackets kommer han från en säsong 2025/26 där han noterades för 14–11–3, 88,3 i räddningsprocent och 3,40 insläppta mål per match. Han representerade även Lettland under OS i Milano tidigare i år.