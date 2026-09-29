Uppgifter: Återvänder till SSK

Egor Polin har haft det tufft att ta en plats i Örebro Hockey under säsongsinledningen. Efter förra årets succé med 20 poäng på 51 matcher under sin första SHL-säsong har han i år fått begränsat med speltid.

Nu ser 22-åringen ut att återvända till Södertälje SK, där han slog igenom ordentligt under säsongen 2024/2025 med sina 27 poäng på 51 matcher. Enligt kvällstidningens uppgifter har både AIK Hockey och Södertälje varit intresserade, men där valet fallet på de sistnämnda.

Polin till SSK på lån

Egor Polin ansluter till SSK på ett kortare lån enligt uppgifterna. Han kom till Södertälje sista säsongen i J20 23/24 och stod där för 51 poäng på 42 matcher, utöver sina 28 matcher i A-laget den säsongen. Egor Polin fostrades Tranås AIF innan han tog steget till HV71:s juniorverksamhet.