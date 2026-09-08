Uttrycker besvikelse efter Tkachuks flykt: ”Jag skulle ljuga”

Thomas Chabot är besviken på Brady Tkachuks beslut att överge Ottawa Senators

Brady Tkachuk är numera en Florida Panthers-spelare. Men hans beslut att lämna Ottawa Senators verkar fortfarande skava hos vissa av dem som är kvar i den kanadensiska huvudstaden.

Thomas Chabot gör åtminstone ingen större ansträngning för att dölja sin besvikelse.

– Man vill ha spelare som vill vara här. Man vill ha spelare som vill vara en del av det här laget och den här staden, säger veteranbacken när han mötte media under tisdagen.

Sedan blir han ännu tydligare.

– När man ser något sådant skulle jag ljuga om jag sa att jag var glad när han bestämde sig för att lämna.

Thomas Chabot kritisk till Brady Tkachuk

Chabots uttalanden kan knappast tolkas som ett öppet angrepp på Tkachuk. Samtidigt är det svårt att missa udden i orden. Budskapet är enkelt: Ottawa vill ha spelare som verkligen vill vara där.

Och Chabot borde rimligen veta vad han talar om. Han har själv investerat hela sin NHL-karriär i Senators och stod för sju mål och 31 poäng på 57 matcher förra säsongen.

Nu återstår att se hur Ottawa går vidare utan sin tidigare kapten.

Det har uppgetts finnas planer på ett hyllningsklipp till Tkachuk när han gör sitt första besök i Ottawa med nya klubben. Men Chabots ord har redan gett avskedet en betydligt mindre polerad ton.

William Eklund kliver in i Ottawa Senators

Tkachuks beslut att lämna blev verklighet kort efter förra säsongen. Den 21 juni trejdades han till Florida Panthers i en stor affär där Ottawa fick fyra draftval i utbyte, inklusive två förstarundeval i 2026 års draft.

Tkachuk hade då två år kvar på sitt sjuårskontrakt värt 57,5 miljoner dollar. Han hade också varit Ottawas lagkapten under de fem föregående säsongerna.

Nu väntar ett nytt kapitel i Florida, där hans bror Matthew Tkachuk redan finns. Ottawa å sin sida måste försöka bygga vidare på den slutspelsplats som Tkachuk var med och spelade fram laget till förra säsongen. In i laget har bland annat William Eklund anslutit efter att ha trejdats till Senators från San Jose Sharks i utbyte för ett av draftvalen man fick från Panthers i Tkachuk-affären.