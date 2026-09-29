Mardrömsbeskedet: Drabbad av skallfraktur

Minnesotas Brock Faber har drabbats av en allvarlig huvudskada. Foto: Bildbyrån

Minnesota Wild har drabbats ev ett tungt besked lagom till säsongstart. Toppbacken Brock Faber har drabbats av en allvarlig skallfraktur efter att fått en puck i huvudet mot Dallas Starts i fredagens sista försäsongsmatch mot Dallas Stars. Detta rapporterar The Athletics Michael Russo på X.

Faber har genomgått operation

Det var i den andra perioden av försäsongsmatchen som olyckan var framme. Faber fortsatte spela den andra perioden, men återvände aldrig i den tredje perioden.

Minnesota Wilds GM Bill Guerin bekräftar att Faber nu genomgått en operation.

-- Det är en allvarlig operation och skada, så vi kommer ge er mer när tiden är inne för det. Men han mår bra, vilket är goda nyheter. Nu ska vi bara följa läkarnas råd, säger han.

Ett tufft slag för Minnesota, med Jesper Wallstedt, Filip Gustavsson, Jonas Brodin och Joel Eriksson Ek i laget, som hoppas kunna utmana om Stanley Cup-titeln den här säsongen. Brock Faber var en del av det amerikanska lag som vann OS-guld i Milano tidigare i år. Faber går i år in sin fjärde säsong i Minnesota och har på sina tre första svarat för 127 poäng på 240 grundseriematcher.

Någon tidsplan för när Faber kan vara tillbaka finns inte just nu.

Minnesota inleder NHL-säsongen borta mot Nashville Predators natten till fredag, svensk tid.