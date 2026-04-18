Beskedet om Hedman − inför slutspelet

Victor Hedman har tagit en paus från ishockeyn och missade slutet av grundserien.

Nu står det klart att han också saknas i början av slutspelet − men snart kan göra comeback.

− Han följer med på resan, säger coachen Jon Cooper.

Victor Hedman kan snart bli aktuell för spel igen, menar Jon Cooper.

Foto: David Zalubowski/Associated Press/Alamy & REUTERS/Marton Monus (Montage)

Victor Hedman har haft en tung säsong fylld med skador vilket begränsade honom till 33 matcher i NHL:s grundserie.

I slutet av mars kom då det beskedet att Hedman tar en paus från hockeyn av personliga skäl och därmed missade resten av grundserien med Tampa Bay Lightning.

Nu kommer däremot glädjande besked från Tampa Bay. Victor Hedman kommer förvisso missa inledningen av Stanley Cup-slutspelet, men ”Bolts” är hoppfulla om att han ska kunna göra comeback inom en snar framtid.

− Hedman har varit med runt omkring laget. Han börjar så smått vara på is igen, och förhoppningsvis är han tillbaka snart, säger tränaren Jon Cooper under lördagen och fortsätter:

– Vi älskar att ha honom med oss. Han är vår kapten och har en enorm erfarenhet. Han följer med på resan. Men som jag sade, han är nog inte tillgänglig för spel just nu. Det är slutspel, så vi håller sådant internt.

Oklart när Victor Hedman kan göra comeback i slutspelet

Jon Cooper menar då också att det har varit väldigt viktigt för Tampa Bay att bara ha Hedman runt laget igen.

– Jag har varit här länge, men han går före mig. Han har sett allt. Det är jätteviktigt och väldigt bra att ha honom här.

Tampa Bay Lightning ställs mot Montréal Canadiens i den första slutspelsrundan. Match ett i serien spelas under natten mellan söndag och måndag, svensk tid. Tampa Bay Lightning inleder med två hemmamatcher innan det väntar två matcher i Montréal. Det är oklart när Hedman skulle kunna bli aktuell för spel, men det skulle sannolikt alltså först bli mot slutet av serien mot Canadiens som tidigast.

