Klart: Då startar Stanley Cup-slutspelet

Nu står det klart när Stanley Cup-slutspelet 2026 drar i gång. NHL har släppt spelschemat för första rundan – och det bjuder direkt på flera heta möten.

Linus Ullmark och hans Ottawa Senators ställs mot Carolina Hurricanes i den första matchen i Stanley Cup-slutspelet 2026. Foto: Marc DesRosiers-IMAGN Images

Vi är bara två dagar bort från att Stanley Cup-slutspelet 2026 drar i gång, och nu vet vi officiellt när pucken släpps i slutspelet.

På torsdagen presenterade NHL speldatumen för de inledande matcherna i första rundan.

Allt inleds på lördagseftermiddagen den 18 april när Linus Ullmarks Ottawa Senators gästar Metropolitan Division-mästarna Carolina Hurricanes. Nedsläpp är satt till 21.00 svensk tid. Det är den första av tre matcher under dagen, där Minnesota Wild ställs mot Dallas Stars i ett intressant Central Division-möte (23.30 svensk tid), innan Philadelphia Flyers och Pittsburgh Penguins blåser liv i sin rivalitet i nattmatchen (02.00 svensk tid).

Söndagen bjuder på fyra matchstarter. Presidents’ Trophy-vinnaren Colorado Avalanche ställs mot laget som slutar på den andra wild card-platsen i Western Conference. Montreal Canadiens och Tampa Bay Lightning inleder sin bäst av sju-serie, medan Buffalo Sabres spelar slutspelshockey för första gången på 15 år efter att ha vunnit Atlantic Division – där väntar Boston Bruins. Slutligen gör Utah Mammoth sitt första slutspel sedan flytten från Arizona, när de möter Pacific Division-vinnarna Vegas Golden Knights.

Starttiderna för söndagens matcher är ännu inte fastställda.

Den sista premiärmatchen spelas måndag den 20 april och ställer tvåan mot trean i Pacific Division mot varandra. Nedsläppstiden för den matchen meddelas först när lagen är klara.

De tre sista slutspelsplatserna från Pacific Division avgörs under natten. Edmonton Oilers (91 poäng) ligger tvåa i divisionen och har fördel via tiebreaker mot Los Angeles Kings (91 poäng). Anaheim Ducks (90 poäng) har chans att klättra till andraplatsen vid seger mot Nashville Predators – förutsatt att både Oilers och Kings förlorar.

Klara möten i Stanley Cup-slutspelets första runda

Eastern Conference

Carolina Hurricanes – Ottawa Senators

Buffalo Sabres – Boston Bruins

Tampa Bay Lightning – Montréal Canadiens

Pittsburgh Penguins – Philadelphia Flyers

Western Conference