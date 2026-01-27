St. Louis Blues har en tuff säsong i NHL. Nu uppges klubben ha gjort några av sina största stjärnor tillgängliga på marknaden inför trade deadline den 6 mars. Men det kommer inte att bli billigt att försöka värva spelare som Robert Thomas och Jordan Kyrou.

Robert Thomas och Jordan Kyrou kan få lämna St. Louis Blues efter den svaga säsongen. Foto: Brad Penner-USA TODAY Sports

Efter en stark säsong i fjol gick St. Louis Blues in i årets säsong med högt ställda förväntningar på sig. Coachen Jim Montgomerys inträde i fjol gjorde under för laget och man pressade också President’s Trophy-vinnaren Winnipeg Jets till sju matcher i första rundan av Stanley Cup-slutspelet under våren.

Men hittills har Blues inte varit i närheten av att leva upp till förväntningarna. Efter 52 spelade matcher är man näst sämst i NHL med 47 inspelade poäng – och sist i Central Division tillsammans med Winnipeg.

Missräkningen kan få konsekvenser på spelartruppen. Enligt flera källor är general managern Doug Armstrong redo att göra stora förändringar. I podcasten 32 Thoughts säger exempelvis Elliotte Friedman att toppspelare som Jordan Kyrou och framför allt Robert Thomas är tillgängliga – till rätt pris.

”Det det låter som – om Blues verkligen vill göra det här – är att man måste få dem att säga: ”det finns ingen chans att vi kan säga nej”, säger Friedman i podden.

”Så antingen handlar det om ett enormt paket som gör att de inte kan tacka nej, eller så är det andra jag har hört att de letar efter en etablerad topp-sex-forward som är något yngre än Thomas.”

St. Louis Blues redo att trejda Robert Thomas

26-årige Thomas har varit Blues poängstarkaste spelare senaste åren med två raka säsonger med över 80 poäng. Den här säsongen har det gått tyngre och han står noterad för 33 poäng på 42 matcher. Centern är kontrakterad till 2031 med en snittlön på 8,125 miljoner dollar per säsong mot lönetaket.

Kyrou, 27, har ryktats vara tillgänglig på marknaden det senaste året. Han sitter på ett identiskt kontrakt som Thomas, men har inte varit lika poängstark som sin kanadensiske landsman. Däremot har högerforwarden snittat 35 mål per säsong under de senaste tre säsongerna. I år har det dock bara blivit elva mål och 24 poäng på 42 matcher.

Insidern Frank Seravelli påstår att det i nuläget bara finns fem spelare som är ”untouchable” i Blues. Utöver svenske OS-backen Philip Broberg ska det handla om målvakten Joel Hofer, samt forwardstrion Jake Neighbors, Dylan Holloway och Jimmy Snuggerud.

Det innebär att andra prominenta spelare som Jordan Binnington, Colton Parayko, Justin Faulk. Pavel Butjnevitj och kaptenen Brayden Schenn också är tillgängliga inför trade deadline 6 mars. På utgående kontrakt finns även svenske centern Oskar Sundqvist som dock går skadad just nu efter att ha blivit skuren av Connor McDavids skridsko i en match mot Edmonton Oilers.

I St. Louis gör Doug Armstrong sin sista säsong som general manager för Blues. Till nästa säsong ska han lämna över rodret till svenske Alexander Steen, som därmed blir den andra svenska general managern i NHL:s historia efter Patrik Allvin som har höll positionen temporärt i Pittsburgh Penguins innan han fick jobbet i Vancouver Canucks 2022.

Source: St. Louis Blues @ Elite Prospects