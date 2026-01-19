Svenskens otäcka skada – efter närkampen med McDavid

Oskar Sundqvist utgick i natt efter en otäck situation. Den svenska forwarden fick Connor McDavids skena över benet, och fick ett djupt sår ovanför ankeln.

Det var i nattens match mellan St. Louis Blues och Edmonton Oilers som oturen var framme för den svenska spelaren. I mitten av den tredje perioden fick Oskar Sundqvist en skridskoskena över benet. Den tog så pass illa att den skar in i honom ovanför ankeln och orsakade ett djupt sår.

Situationen uppstod i en närkamp mellan svensken och Connor McDavid. Superstjärnans skridsko tog illa på 31-åringen som var tvungen att snabbt få hjälp av isen. Efter matchen sa däremot huvudtränare Jim Montgomery att det hade gått bra med forwarden, och att han nu är dag-till-dag.

Oskar Sundqvist har under sin NHL-karriär varit otursförföljd när det kommer till skador. Faktum är att han aldrig gjort en hel 82-matchers-säsong under sina år i Nordamerika. Nu återstår det att se exakt hur många matcher han kommer att missa efter nattens otäcka händelse. Den här säsongen har svensken gjort 13 poäng på 39 matcher för Blues.

Matchen slutade 5-0 till Oilers. Mattias Ekholm hade två assist i matchen. Målskyttarna för Edmonton var Ryan Nugent-Hopkins, Andrew Mangiapane, Zach Hyman (två mål) och Vasilij Podkolzin.

