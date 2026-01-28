Kan Samuel Ersson ersättas med en annan svensk?

Philadelphia Flyers målvaktskris fördjupas. Efter ännu en tung förlust och fortsatt alarmerande siffror från Sam Ersson växer frågorna kring framtiden mellan stolparna – samtidigt som spekulationerna tar fart kring om Toronto Maple Leafs unge målvakt Dennis Hildeby kan vara en del av lösningen på längre sikt, skriver Anthony Di Marco.

Kan Dennis Hildeby bli den som ersätter Samuel Ersson i Philadelphia Flyers? Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Efter en 4–0-förlust hemma mot New York Islanders misslyckades Philadelphia Flyers med att ta mark i ett stenhårt slutspelsrace i Eastern Conference. Målvakten Samuel Ersson, som startade sin fjärde raka match till följd av Dan Vladars skada (han väntas vara tillbaka senare i veckan), släppte in fyra mål på 23 skott – vilket sänkte hans räddningsprocent för säsongen till 0,860.

Ser man tillbaka till början av säsongen 2024/25 finns det ett starkt argument för att Ersson har varit ligans sämsta målvakt. De avancerade siffrorna målar upp en dyster bild, och urvalet fortsätter att växa i takt med Erssons svaga period. Hans kontrakt löper ut efter säsongen, och hans framtid i klubben kan med fog ifrågasättas.

Efter samtal med en lagkälla på tisdagsmorgonen finns det inga tecken på någon omedelbar plan att ersätta Ersson under pågående säsong. Efter säsongen är det en annan sak. Jag har hört i ungefär 24 månaders tid att sommaren 2026 väntas ge Flyers större klarhet kring hur deras målvaktssituation ska se ut framöver.

Kan Dennis Hildeby ersätta Samuel Ersson i Philadelphia Flyers?

Flyers anser inte att det finns några riktigt slagkraftiga bytesalternativ just nu, givet hur målvaktsmarknaden ser ut runt om i ligan. Jag spekulerade för några veckor sedan kring Buffalo Sabres målvakt Alex Lyon, men det verkar inte som att han är tillgänglig. Colton Ellis har inte spelat för Sabres på nästan två veckor och framstår som deras tredjemålvakt; enligt en källa i Flyers är man inte intresserad av hans tjänster. Med tanke på hur Sabres klättrar i tabellen är det svårt att föreställa sig att de har bråttom att göra sig av med Lyon.

Ur ett långsiktigt perspektiv har jag funderat kring Toronto Maple Leafs målvakt Dennis Hildeby. Den 24-årige svensken räddade utan tvekan Leafs säsong från att rasa samman när klubben under perioder brottades med skador på Joseph Woll och Anthony Stolarz tidigare under säsongen. Efter att Stolarz återvänt från skada har Hildeby dock skickats tillbaka till AHL. Woll och Stolarz har kontrakt som sträcker sig två respektive fyra säsonger bortom den här, och Hildeby blir waivers-berättigad från och med nästa säsong, med två år kvar på sitt nuvarande avtal. Leafs har ett av sina bästa målvaktsdjup på länge, inte minst eftersom Artur Akhtjamov också har etablerat sig som en gångbar talang i AHL.

Dennis Hildeby har varit stark för Toronto Maple Leafs den här säsongen. Foto: Bildbyrån / Imagn Images

Hildeby är en spelare som Flyers uppges gilla, enligt källor. Om han är tillgänglig är dock oklart, men han kan vara Leafs bästa byteskort om klubben vill göra en förstärkning inför trade deadline. Med tanke på att Toronto saknar förstaval i de två kommande draftarna och redan har sin topptalang Easton Cowan i NHL-truppen, är bytesvalutan begränsad. Hildeby, om han görs tillgänglig, skulle kunna vara just det. Samtidigt är det som gör honom värdefull också ett argument för att behålla honom: han har kontrakt till och med 2027/28 med en lönetaksträff på 841,667 dollar. Enligt en färsk rapport från Sportsnets Nick Kypreos kan Stolarz vara den mer logiska byteskandidaten, trots att han är inne på år ett av ett fyraårskontrakt. Han är redan 32 år, har haft svårt att hålla sig frisk under karriären och spelar inte särskilt bra den här säsongen. Problemet är förstås att han inte är lika logisk för Flyers.

Spelare av intresse för Toronto Maple Leafs

Maple Leafs har några uppenbara hål att täppa till. Det största behovet är sannolikt en back som kan driva spelet med puck. Man kan tänka sig att högerskjutande backen Jamie Drysdale skulle stå högt på Leafs önskelista i en eventuell affär kring Hildeby, men det är svårt att se Flyers gå med på det. Leafs behöver också en ytterforward för topp sex. Owen Tippetts namn har löst cirkulerat i bytesrykten under säsongen, men enligt mina senaste samtal med källor har Flyers ingen brådska att flytta honom. Teoretiskt sett skulle Tippetts 25-målspotential och kostnadssäkerhet – 6,2 miljoner dollar i sex år till – vara attraktivt för Leafs. Men det skulle kunna bli intressant om Flyers var öppna för den typen av diskussion.

Ett annat namn jag tänkt på är Bobby Brink, som blir RFA efter säsongen. Jag har fått känslan av att Brink kan bli en av de ytterforwards som offras för att skapa utrymme när en ny våg av talanger knackar på dörren de kommande åren, trots att han är på väg mot sin andra raka 40-poängssäsong. Jag tvivlar på att Leafs skulle gå med på en rak ett-för-ett-affär mellan Hildeby och Brink, men det skulle kunna fungera som en utgångspunkt.

Hildebys ålder skulle hjälpa Flyers – tillsammans med Vladar – att bygga en bro fram till dess att klubben får bättre grepp om sina målvaktsprospekt Carson Bjanarson, Aleksej Kolosov och Jegor Zavragin. Vid 24 års ålder, och med en snittlön under en miljon dollar i ytterligare två säsonger, kan han mycket väl vara en målvakt för framtiden. Frågan är om Leafs är villiga att släppa honom – och om Flyers är beredda att betala priset.

