Simon Edvinsson har nämnts som en potentiell OS-ersättare till skadade Jonas Brodin.

Problemet?

Nu är även Edvinsson skadad.

Simon Edvinsson har en osäker status för Detroit Red Wings. Foto: Dan Hamilton-Imagn Images & Joel Marklund/Bildbyrån

Tre Kronor kommer att tvingas ersätta backen Jonas Brodin sedan det stått klart att Brodin har opererats och därmed kommer att missa OS i Milano, som nu bara är veckor bort.

En back som har nämnts i diskussionerna kring vem som ska ersätta Brodin är Detroits Simon Edvinsson. Nu kommer dock ett bekymmersamt besked kring Edvinsson.

Simon Edvinsson kom inte till spel för Detroit Red Wings i matchen mot Minnesota Wild som spelades under natten mellan torsdag och fredag. Då var dock Detroit hoppfulla om att svensken skulle vara tillbaka för nattens match mot Winnipeg Jets. Men nu står det klart att Edvinsson tvingas stå över även matchen mot Jets på grund av skada.

Simon Edvinsson har osäker status efter skadan

Enligt Detroits huvudtränare Todd McLellan har Edvinsson nu en osäker status. 22-åringen kommer att tvingas till en undersökning för att bedöma skadans karaktär efter att laget har kommit hem från sin road trip. Därmed är det alltså osäkert hur länge som backen blir borta.

– Vi kommer att undersöka honom när vi kommer tillbaka till Detroit nästa vecka. Sedan kommer vi att se hur skadan utvecklar sig och när han kan vara tillbaka, säger McLellan under lördagen.

Simon Edvinsson tog en ordinarie plats i Detroit Red Wings förra året och fick där sitt genombrott i NHL med 31 poäng på 78 matcher. Han har sedan byggt vidare på det spelet och har gjort 17 poäng på 48 matcher den här säsongen. Edvinsson har då en viktig roll för Detroit och spelar i lagets första backpar tillsammans med stjärnan Moritz Seider. Förra året var backbjässen med och spelade VM för Tre Kronor där han spelade i hela turneringen på vägen till bronsmedaljen.

