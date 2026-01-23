OS-svensken tillbaka – sänkte legendaren

Joel Eriksson Ek gjorde i natt comeback efter sin skada.

Då presenterade han sig direkt genom att sänka Patrick Kane med en tung tackling.

Joel Eriksson Ek var tillbaka med besked för Minnesota Wild. Foto: Ellen Schmidt/AP Photo/Alamy & NHL/Skärmdump

Efter att ha missat de senaste veckorna på grund av en skada var Joel Eriksson Ek tillbaka för Minnesota Wild. Det är också ett glädjande besked för Tre Kronor då Eriksson Ek är uttagen i OS-truppen och väntas vara en nyckelspelare för Sverige i mästerskapet.

Eriksson Ek lade inte heller några fingrar emellan i comebacken till isen.

OS-svensken presenterade sig direkt genom att spela lika hårt som alltid. Han drog framför uppmärksamhet för en tuff tackling på Detroit Red Wings veteran Patrick Kane. Kane har pucken vid sargen och snurrar runt samtidigt som Eriksson Ek kommer in med en hård smäll och trycker in Kane i sargen. Även om Detroit hade synpunkter och visade sitt missnöje mot tacklingen blev det ingen utvisning för Joel Eriksson Ek.

Joel Eriksson Ek delivers a hard hit on Patrick Kane from behind 😬 pic.twitter.com/4PFYDLbgZ0 — Sportsnet (@Sportsnet) January 23, 2026

OS-svenskarna i fokus

Matchen då?

Jo, en annan svensk OS-stjärna i form av Lucas Raymond fortsätter briljera för Detroit. Han gjorde två mål för att se till att Detroit ledde med 2-1 inför tredje perioden. Men Minnesota har också några storstjärnor som klev fram och blev avgörande. Norrmannen Mats Zuccarello gjorde två mål i tredje perioden för att se till att det var 3-3 efter 60 minuter. I förlängningen klev sedan Kirill Kaprizov fram och sköt segermålet, hans andra fullträff i matchen, för att se till att Wild kunde vinna med 4-3.

Filip Gustavsson, också han uttagen till Tre Kronors OS-trupp, vaktade kassen för Minnesota Wild och räddade 30 av 33 skott i vinsten.

Minnesota Wild – Detroit Red Wings 4–3 OT (1-1,0-1,2-1,1-0)

Minnesota: Kirill Kaprizov 2 (27), Mats Zuccarello 2 (8).

Detroit: Lucas Raymond 2 (17), James van Riemsdyk (14).

